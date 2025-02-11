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Прогноз погоди на 12 лютого у Харкові та області: мороз і ожеледиця

Погода 19:39   11.02.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоди на 12 лютого у Харкові та області: мороз і ожеледиця

Прогноз погоди на завтра, 12 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без опадів☀️. На дорогах місцями ожеледиця💧❄️.

Вітер змінних напрямків🔄, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 8 – 13° морозу❄️, вдень 1 – 6° морозу❄️.

 

По місту: Без опадів.🌥

Вітер змінних напрямків🔄, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 9 – 11° морозу❄️, вдень 3 – 5° морозу❄️.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2025 в 19:39;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 12 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".