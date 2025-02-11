Сегодня 11 февраля: какой праздник и день в истории
11 февраля в Украине – День работников органов РАГС. В 1991-м в этот день создали Организацию наций и народов, у которых нет представительства. В 1990-м из тюрьмы после 27-летнего заключения вышел Нельсон Мандела. В 1979-м в Иране окончательно победила Исламская революция. В 1945-м завершилась Ялтинская конференция. В 1953-м состоялась премьера мультфильма Уолта Диснея «Питер Пен». В 1929-м создали государство Ватикан. В 1900-м в Харькове основали РУП – первую политическую партию Надднепрянской Украины. В 660 году до н.э., по легенде, Дзимму основал Японию.
Праздники и памятные даты 11 февраля
11 февраля в Украине – День работников органов РАГС.
В мире – Международный день женщин и девушек в науке, Всемирный день больного.
Также сегодня: День безопасного Интернета, Европейский день службы экстренного вызова 112, День белой рубашки.
11 февраля в истории
11 февраля 660 года до н. э., по легенде, вождь японских племен Дзимму основал государство Япония и положил начало императорскому роду страны. В этот день в Японии праздник отмечают День основания государства. Подробнее.
11 февраля 1900 года в Харькове студенты создали Революционную украинскую партию (РУП). Подробнее.
11 февраля 1929 года создали самое маленькое государство мира – Ватикан. Подробнее.
11 февраля 1953 года состоялась премьера мультфильма Уолта Диснея «Питер Пэн». Подробнее.
11 февраля 1945 года завершилась Ялтинская конференция в Крыму. Подробнее.
11 февраля 1979 года в Иране окончательно победила Исламская революция. Подробнее.
11 февраля 1990 года из тюрьмы после 27-летнего заключения вышел Нельсон Мандела. Подробнее.
11 февраля 1991 года создали Организацию наций и народов, не имеющих представительства (UNPO). Ее основная цель – отстаивать интересы наций и коренных народов, у которых нет собственных государств, или же живущих на оккупированных или спорных территориях. У истоков организации стояли представители Эстонского конгресса (добивавшиеся независимости Эстонии и ее выхода из СССР), уйгурского конгресса (который защищал интересы уйгурского народа на территории Китая) и бывшие тибетские дипломаты.
Образованию организации предшествовало подписание в 1990 году Меморандума о взаимопонимании между ее будущими участниками. Непосредственно 11 февраля документы об образовании организации подписали представители движений крымских татар, Армении, Эстонии, Латвии, Грузии, австралийских аборигенов, Кордильер, Восточного Туркестана, греческого меньшинства в Албании, Курдистана, Палау и Тибета. Количество участников UNPO быстро росло. Сейчас в нее входят представители около полусотни народов мира. При этом внутри организации постоянно происходит положительное движение: из нее выходят те члены, которым удалось добиться своей цели — обрести независимость или автономию на национальном или международном уровне. Среди тех, кто покинул UNPO и присоединился к ООН, — представители бывших советских республик: Армении, Эстонии, Латвии, Грузии. Также полную независимость уже получили Восточный Тимор и Палау.
11 февраля 1992 года Республика Ботсвана признала независимость Украины.
Церковный праздник
11 февраля чтят память священномученика Власия, епископа Севастийского. Подробнее.
Народные приметы
Если 11 февраля сильный снегопад, весна придет рано, а май будет зеленым.
Если в этот день оттепель, то морозов больше не будет.
Что нельзя делать 11 февраля
Нельзя носить варежки.
Нельзя резать корову.
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- • Дата публикации материала: 11 февраля 2025 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 февраля в Украине – День работников органов РАГС. В 1991-м в этот день создали Организацию наций и народов, у которых нет представительства".