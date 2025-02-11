Сьогодні 11 лютого: яке свято та день в історії

11 лютого в Україні – День працівників органів РАЦС. У 1991-му цього дня створили Організацію націй та народів, які не мають представництва. У 1990-му з в’язниці після 27-річного ув’язнення вийшов Нельсон Мандела. У 1979-му в Ірані остаточно перемогла Ісламська революція. У 1945-му завершилася Ялтинська конференція. У 1953-му відбулася прем’єра мультфільму Волта Діснея “Пітер Пен”. У 1929-му створили державу Ватикан. У 1900-му в Харкові заснували РУП – першу політичну партію Наддніпрянської України. У 660 році до н.е., за легендою, Дзімму заснував Японію.

Свята та пам’ятні дати 11 лютого

11 лютого в Україні – День працівників органів РАЦС.

У світі – Міжнародний день жінок та дівчат у науці, Всесвітній день хворого.

Також сьогодні: День безпечного Інтернету, Європейський день служби екстреного виклику 112, День білої сорочки.

11 лютого в історії

11 лютого 660 року до н. е., за легендою, вождь японських племен Дзімму заснував державу Японія та започаткував імператорський рід країни. Цього дня в Японії свято відзначають День заснування держави. Докладніше.

11 лютого 1900 року в Харкові студенти створили Революційну українську партію (РУП). Докладніше.

11 лютого 1929 року створили найменшу державу світу – Ватикан. Докладніше.

11 лютого 1953 року відбулася прем’єра мультфільму Волта Діснея “Пітер Пен”. Докладніше.

11 лютого 1945 року завершилася Ялтинська конференція у Криму. Докладніше.

11 лютого 1979 року в Ірані остаточно перемогла Ісламська революція. Докладніше.

11 лютого 1990 року з в’язниці після 27-річного ув’язнення вийшов Нельсон Мандела. Докладніше.

11 лютого 1991 року створили Організацію націй та народів, які не мають представництва (UNPO). Її основна мета – відстоювати інтереси націй і корінних народів, які не мають власних держав, або ж живуть на окупованих чи спірних територіях. Біля початків організації стояли представники Естонського конгресу (які домагалися незалежності Естонії та її виходу з СРСР), уйгурського конгресу (який захищав інтереси уйгурського народу на території Китаю) та колишні тибетські дипломати.

Створенню організації передувало підписання у 1990 році Меморандуму про взаєморозуміння між її майбутніми учасниками. Безпосередньо 11 лютого документи про утворення організації підписали представники рухів кримських татар, Вірменії, Естонії, Латвії, Грузії, австралійських аборигенів, Кордильєр, Східного Туркестану, грецької меншості в Албанії, Курдистану, Палау та Тибету. Кількість учасників UNPO швидко зростала. Нині до неї входять представники близько пів сотні народів світу. При цьому всередині організації постійно відбувається позитивний рух: з неї виходять ті члени, яким вдалося досягти своєї мети – набути незалежності або автономії на національному чи міжнародному рівні. Серед тих, хто залишив UNPO та приєднався до ООН, — представники колишніх радянських республік: Вірменії, Естонії, Латвії, Грузії. Також повну незалежність вже здобули Східний Тимор та Палау.

11 лютого 1992 року Республіка Ботсвана визнала незалежність України.

Церковне свято

11 лютого вшановують пам’ять священномученика Власія, єпископа Севастійського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 11 лютого сильний снігопад, то весна прийде рано, а травень буде зеленим.

Якщо в цей день відлига, то морозів більше не буде.

Що не можна робити 11 лютого

Не можна носити рукавиці.

Не можна різати корову.