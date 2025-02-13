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Мост, разрушенный в 2022 году, восстанавливают с нуля в Харьковской области

Общество 20:51   13.02.2025
Оксана Якушко
Мост, разрушенный в 2022 году, восстанавливают с нуля в Харьковской области Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Мост находится на одном из важнейших стратегических маршрутов, сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Продолжается восстановление одного из мостов на Харьковщине, разрушенного во время полномасштабного вторжения в 2022 году.

В настоящее время мостовики армируют монолитную плиту прогона, устраивают конусы, водоотвод. Мост готов уже более, чем на 50%. Уже обустроены новые фундаменты, опоры, ригели, балки пролетных строений, а также монолитная железобетонная плита.

Ввести в эксплуатацию мост планируют осенью этого года. В Харьковской области в 2025 году должны завершить восстановление 12 мостов и путепроводов. Движение на 8 сооружениях открыли в прошлом году.

Всего из-за боевых действий на Харьковщине разрушены 28 мостов.

Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 февраля 2025 в 20:51;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мост находится на одном из важнейших стратегических маршрутов, сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.".