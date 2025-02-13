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Міст, зруйнований у 2022 році, відновлюють з нуля на Харківщині

Суспільство 20:51   13.02.2025
Оксана Якушко
Міст, зруйнований у 2022 році, відновлюють з нуля на Харківщині Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

Міст знаходиться на одному із найважливіших стратегічних маршрутів, повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Триває відновлення одного з мостів на Харківщині, що був зруйнований під час повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Наразі мостовики армують монолітну плиту прогону, влаштовують конуси, водовідведення. Міст готовий вже на понад 50%. Вже облаштовані нові фундаменти, опори, ригелі, балки прогонових будов, а також монолітна залізобетонна плита.

Ввести в експлуатацію міст планують восени цього року. На Харківщині у 2025 році мають завершити відбудову 12 мостів та шляхопроводів. Рух на 8 спорудах відкрили минулого року.

Загалом через бойові дії на Харківщині зруйновані 28 мостів.

Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2025 в 20:51;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міст знаходиться на одному із найважливіших стратегічних маршрутів, повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.".