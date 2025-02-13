Прогноз погоды на 14 февраля в Харькове: мороз и снег
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 14 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По области: Ночью без осадков, днем местами небольшой снег🌨.
На дорогах местами гололедица 💧❄️.
Ветер юго-западный↗️, 7 — 12 м/с, днем местами порывы, 15 — 20 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью 6 — 11° мороза❄️, местами 13 — 15° мороза❄️,
днем от 3° мороза до 2° тепла.
По городу: Без осадков☀️.
Ветер юго-западный↗️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 8 — 10° мороза❄️, днем около 0°.
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- • Дата публикации материала: 13 февраля 2025 в 19:59;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 14 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".