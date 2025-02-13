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Прогноз погоды на 14 февраля в Харькове: мороз и снег

Погода 19:59   13.02.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на 14 февраля в Харькове: мороз и снег Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 14 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Ночью без осадков, днем ​​местами небольшой снег🌨.
На дорогах местами гололедица 💧❄️.
Ветер юго-западный↗️, 7 — 12 м/с, днем ​​местами порывы, 15 — 20 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью 6 — 11° мороза❄️, местами 13 — 15° мороза❄️,
днем от 3° мороза до 2° тепла.

По городу: Без осадков☀️.
Ветер юго-западный↗️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 8 — 10° мороза❄️, днем ​​около 0°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 февраля 2025 в 19:59;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 14 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".