Прогноз погоды на 14 февраля в Харькове: мороз и снег

Прогноз погоды на завтра, 14 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Ночью без осадков, днем ​​местами небольшой снег🌨.

На дорогах местами гололедица 💧❄️.

Ветер юго-западный↗️, 7 — 12 м/с, днем ​​местами порывы, 15 — 20 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью 6 — 11° мороза❄️, местами 13 — 15° мороза❄️,

днем от 3° мороза до 2° тепла.

По городу: Без осадков☀️.

Ветер юго-западный↗️, 7 — 12 м/с.

Температура воздуха: ночью 8 — 10° мороза❄️, днем ​​около 0°.