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Прогноз погоди на 14 лютого у Харкові та області: мороз і сніг

Погода 19:59   13.02.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоди на 14 лютого у Харкові та області: мороз і сніг

Прогноз погоди на завтра, 14 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Вночі без опадів⭐️, вдень місцями невеликий сніг🌨.

На дорогах місцями ожеледиця💧❄️.

Вітер південно – західний↗️, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡 вночі 6 – 11° морозу❄️, місцями 13 – 15° морозу❄️,

вдень від 3° морозу❄️ до 2° тепла.

 

По місту: Без опадів☀️.

Вітер південно – західний↗️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 8 – 10° морозу❄️, вдень близько 0°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2025 в 19:59;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 14 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".