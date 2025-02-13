Прогноз погоди на 14 лютого у Харкові та області: мороз і сніг
Прогноз погоди на завтра, 14 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Вночі без опадів⭐️, вдень місцями невеликий сніг🌨.
На дорогах місцями ожеледиця💧❄️.
Вітер південно – західний↗️, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви, 15 – 20 м/с.
Температура повітря🌡 вночі 6 – 11° морозу❄️, місцями 13 – 15° морозу❄️,
вдень від 3° морозу❄️ до 2° тепла.
По місту: Без опадів☀️.
Вітер південно – західний↗️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 8 – 10° морозу❄️, вдень близько 0°.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2025 в 19:59;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 14 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".