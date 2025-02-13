Смертельное ДТП под Харьковом: полиция устанавливает виновников (фото)

ДТП произошло 11 февраля около 18:50, передают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«На трассе между селами Ивановка и Садовое Лозовского района автомобиль ВАЗ под управлением 58-летнего водителя допустил наезд на мужчину», – пишут копы.

В результате полученных травм 46-летний пешеход погиб на месте происшествия. Правоохранители уже открыли уголовное производство и устанавливают детали трагедии.