Смертельное ДТП под Харьковом: полиция устанавливает виновников (фото)
ДТП произошло 11 февраля около 18:50, передают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«На трассе между селами Ивановка и Садовое Лозовского района автомобиль ВАЗ под управлением 58-летнего водителя допустил наезд на мужчину», – пишут копы.
В результате полученных травм 46-летний пешеход погиб на месте происшествия. Правоохранители уже открыли уголовное производство и устанавливают детали трагедии.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авария, ДТП, погиб, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 13 февраля 2025 в 11:47;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП произошло 11 февраля около 18:50, передают в ГУ Нацполиции в Харьковской области. ".