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Смертельное ДТП под Харьковом: полиция устанавливает виновников (фото)

Происшествия 11:47   13.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Смертельное ДТП под Харьковом: полиция устанавливает виновников (фото)

ДТП произошло 11 февраля около 18:50, передают в ГУ Нацполиции в Харьковской области. 

ДТП на Харьковщине

«На трассе между селами Ивановка и Садовое Лозовского района автомобиль ВАЗ под управлением 58-летнего водителя допустил наезд на мужчину», – пишут копы.

В результате полученных травм 46-летний пешеход погиб на месте происшествия. Правоохранители уже открыли уголовное производство и устанавливают детали трагедии.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 13 февраля 2025 в 11:47;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП произошло 11 февраля около 18:50, передают в ГУ Нацполиции в Харьковской области. ".