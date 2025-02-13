Смертельна ДТП під Харковом: поліція встановлює винуватців (фото)
ДТП сталася 11 лютого близько 18:50, передають у ГУ Нацполіції у Харківській області.
“На трасі між селами Іванівка та Садове Лозівського району автомобіль ВАЗ під керуванням 58-річного водія допустив наїзд на чоловіка“, – пишуть копи.
Внаслідок отриманих травм 46-річний пішохід загинув на місці. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження та встановлюють деталі трагедії.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2025 в 11:47;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДТП сталася 11 лютого близько 18:50, передають у ГУ Нацполіції у Харківській області. ".