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Смертельна ДТП під Харковом: поліція встановлює винуватців (фото)

Події 11:47   13.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Смертельна ДТП під Харковом: поліція встановлює винуватців (фото)

ДТП сталася 11 лютого близько 18:50, передають у ГУ Нацполіції у Харківській області. 

ДТП на Харківщині

“На трасі між селами Іванівка та Садове Лозівського району автомобіль ВАЗ під керуванням 58-річного водія допустив наїзд на чоловіка“, – пишуть копи.

Внаслідок отриманих травм 46-річний пішохід загинув на місці. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження та встановлюють деталі трагедії.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2025 в 11:47;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДТП сталася 11 лютого близько 18:50, передають у ГУ Нацполіції у Харківській області.  ".