Пострадала несовершеннолетняя: ночью оккупанты обстреляли Богодухов
О ночных обстрелах области сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, оккупанты ударили по Богодухову и Купянску.
«Около 01:40 враг ударил по г. Богодухов. В результате падения обломков БпЛА Герань-2 разрушено хозяйственное сооружение. Повреждены 5 частных домов, трактор и автомобиль. Пострадали 18-летний молодой человек и 16-летняя девушка, получили острую реакцию на стресс», – написал Синегубов.
Под утро, около 04:30, россияне обстреляли из РСЗО Купянск. В результате в городе разрушен гараж, частный дом, еще два – повреждены.
«Пострадали двое мужчин 46 и 76 лет, последний госпитализирован в медицинское учреждение», – добавил начальник ХОВА.
Читайте также: ISW: РФ заявила об успехах на трех участках фронта, но реальность другая
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, оккупанты, окупанти, рф, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Пострадала несовершеннолетняя: ночью оккупанты обстреляли Богодухов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 февраля 2025 в 08:05;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ночных обстрелах области сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, оккупанты ударили по Богодухову и Купянску.".