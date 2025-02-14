Пострадала несовершеннолетняя: ночью оккупанты обстреляли Богодухов

О ночных обстрелах области сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, оккупанты ударили по Богодухову и Купянску.

«Около 01:40 враг ударил по г. Богодухов. В результате падения обломков БпЛА Герань-2 разрушено хозяйственное сооружение. Повреждены 5 частных домов, трактор и автомобиль. Пострадали 18-летний молодой человек и 16-летняя девушка, получили острую реакцию на стресс», – написал Синегубов.

Под утро, около 04:30, россияне обстреляли из РСЗО Купянск. В результате в городе разрушен гараж, частный дом, еще два – повреждены.

«Пострадали двое мужчин 46 и 76 лет, последний госпитализирован в медицинское учреждение», – добавил начальник ХОВА.