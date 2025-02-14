ISW: РФ заявила об успехах на трех участках фронта, но реальность другая
В сводке 14 февраля аналитики Института изучения войны (ISW) прокомментировали ситуацию на фронте на Харьковщине, а также заявления россиян об их якобы успешных наступлениях.
К нереализованным «победам» врага аналитики относят ситуацию на Харьковском направлении. Там россияне атаковали позиции украинских защитников около Липцев и Волчанска. И несмотря на заявления РФ об успехах на этом участке фронта, подтверждений этому в ISW так и не нашли. Похожая ситуация сложилась и на Купянском направлении.
«12 и 13 февраля российские войска наступали к северу от Купянска в районе Кондрашовки, к северо-востоку от Купянска в районе Голубовки, к востоку от Купянска в районе Петропавловки и к юго-востоку от Купянска в районе Степной Новоселовки, Песчаного и Новоосиново», – пишут аналитики.
Однако аналитики не заметили успехов ВС РФ в районе Кондрашовки, о которых сообщал враг.
«13 февраля украинский Генштаб опубликовал карту, указывающую на то, что российские войска, вероятно, недавно продвинулись на полях к западу от Первомайского (восточнее Боровой)», – добавили в ISW.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, бои, институт изучения войны, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 14 февраля 2025 в 07:52;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке 14 февраля аналитики Института изучения войны (ISW) прокомментировали ситуацию на фронте на Харьковщине, а также заявления россиян об их якобы успешных наступлениях.".