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ISW: РФ заявила об успехах на трех участках фронта, но реальность другая

Украина 07:52   14.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
ISW: РФ заявила об успехах на трех участках фронта, но реальность другая

В сводке 14 февраля аналитики Института изучения войны (ISW) прокомментировали ситуацию на фронте на Харьковщине, а также заявления россиян об их якобы успешных наступлениях.

К нереализованным «победам» врага аналитики относят ситуацию на Харьковском направлении. Там россияне атаковали позиции украинских защитников около Липцев и Волчанска. И несмотря на заявления РФ об успехах на этом участке фронта, подтверждений этому в ISW так и не нашли. Похожая ситуация сложилась и на Купянском направлении.

«12 и 13 февраля российские войска наступали к северу от Купянска в районе Кондрашовки, к северо-востоку от Купянска в районе Голубовки, к востоку от Купянска в районе Петропавловки и к юго-востоку от Купянска в районе Степной Новоселовки, Песчаного и Новоосиново», – пишут аналитики.

Однако аналитики не заметили успехов ВС РФ в районе Кондрашовки, о которых сообщал враг.

«13 февраля украинский Генштаб опубликовал карту, указывающую на то, что российские войска, вероятно, недавно продвинулись на полях к западу от Первомайского (восточнее Боровой)», – добавили в ISW.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 14 февраля 2025 в 07:52;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке 14 февраля аналитики Института изучения войны (ISW) прокомментировали ситуацию на фронте на Харьковщине, а также заявления россиян об их якобы успешных наступлениях.".