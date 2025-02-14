ISW: РФ заявила про успіхи на трьох ділянках фронту, але реальність інша

У зведенні 14 лютого аналітики Інституту вивчення війни (ISW) прокоментували ситуацію на фронті на Харківщині, а також заяви росіян про їх нібито успішні наступи.

До нереалізованих “перемог” ворога аналітики відносять ситуацію на Харківському напрямку. Там росіяни атакували позиції українських захисників біля Липців та Вовчанська. І попри заяви РФ про успіхи на цій ділянці фронту, підтверджень цьому в ISW так і не знайшли. Схожа ситуація склалась і на Куп’янському напрямку.

“12 і 13 лютого російські війська наступали на північ від Куп’янська в районі Кіндрашівки, на північний схід від Куп’янська в районі Голубівки, на схід від Куп’янська в районі Петропавлівки і на південний схід від Куп’янська в районі Степової Новоселівки, Піщаного та Новоосинового”, – пишуть в Інституті вивчення війни.

Проте аналітики не помітили успіхів ЗС РФ у районі Кіндрашівки, про які повідомляв ворог.

“13 лютого український Генштаб опублікував карту, яка вказує на те, що російські війська, ймовірно, нещодавно просунулися на полях на захід від Першотравневого (на схід від Борової)”, – додали в ISW.