Постраждала неповнолітня: вночі окупанти обстріляли Богодухів
Про нічні обстріли області повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, окупанти вдарили по Богодухову та Куп’янську.
“Близько 01:40 ворог вдарив по м. Богодухів. Внаслідок падіння уламків БпЛА Герань-2 зруйновано господарчу споруду. Пошкоджено 5 приватних будинків, трактор та автомобіль. Постраждали 18-річний хлопець та 16-річна дівчина, отримали гостру реакцію на стрес”, – написав Синєгубов.
Зранку, близько 04:30, росіяни обстріляли із РСЗВ Куп’янськ. У результаті в місті зруйнований гараж, приватний будинок, ще два – пошкоджені.
“Постраждали двоє чоловіків 46 та 76 років, останній госпіталізований до медичного закладу”, – додав начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2025 в 08:05;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про нічні обстріли області повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, окупанти вдарили по Богодухову та Куп’янську.".