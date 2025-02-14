Постраждала неповнолітня: вночі окупанти обстріляли Богодухів

Про нічні обстріли області повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, окупанти вдарили по Богодухову та Куп’янську.

“Близько 01:40 ворог вдарив по м. Богодухів. Внаслідок падіння уламків БпЛА Герань-2 зруйновано господарчу споруду. Пошкоджено 5 приватних будинків, трактор та автомобіль. Постраждали 18-річний хлопець та 16-річна дівчина, отримали гостру реакцію на стрес”, – написав Синєгубов.

Зранку, близько 04:30, росіяни обстріляли із РСЗВ Куп’янськ. У результаті в місті зруйнований гараж, приватний будинок, ще два – пошкоджені.

“Постраждали двоє чоловіків 46 та 76 років, останній госпіталізований до медичного закладу”, – додав начальник ХОВА.