Утром РФ обстреляла Лозовской район, ночью – Берестинский: какие разрушения

Обстрелы Харьковской области армией РФ прокомментировал начальник ХОВА Олег Синегубов утром 20 февраля.

Он сообщил, что ночью в 00:53 российские войска нанесли удар по селу Мирное Берестинского района – там повреждены девять частных домов. Утром, в 04:00, прилетело уже по Лозовскому району. В селе Малиновка БпЛА повредил линии электропередач.

А вот накануне враг весь день терроризировал Купянщину. Первый удар зафиксировали в 12:20 в Купянске – прилетел FPV-дрон. Уже после обеда появились и первые пострадавшие, а также погибшие из-за обстрелов.

«13:25 с. Ольховатка в результате вражеского обстрела БпЛА пострадал 65-летний мужчина. 15:10 г. Купянск. В результате обстрела ФАБ-250 повреждены дома. Погиб 59-летний мужчина. 18:00 г. Купянск. В результате обстрела из РСЗО «Ураган» повреждены дома. Погиб 59-летний мужчина. Пострадала 60-летняя женщина», – написал Синегубов.

В 23:00 число раненых из-за «прилетов» вновь увеличилось – в Купянске пострадал 47-летний мужчина.