Утром РФ обстреляла Лозовской район, ночью – Берестинский: какие разрушения
Обстрелы Харьковской области армией РФ прокомментировал начальник ХОВА Олег Синегубов утром 20 февраля.
Он сообщил, что ночью в 00:53 российские войска нанесли удар по селу Мирное Берестинского района – там повреждены девять частных домов. Утром, в 04:00, прилетело уже по Лозовскому району. В селе Малиновка БпЛА повредил линии электропередач.
А вот накануне враг весь день терроризировал Купянщину. Первый удар зафиксировали в 12:20 в Купянске – прилетел FPV-дрон. Уже после обеда появились и первые пострадавшие, а также погибшие из-за обстрелов.
«13:25 с. Ольховатка в результате вражеского обстрела БпЛА пострадал 65-летний мужчина. 15:10 г. Купянск. В результате обстрела ФАБ-250 повреждены дома. Погиб 59-летний мужчина. 18:00 г. Купянск. В результате обстрела из РСЗО «Ураган» повреждены дома. Погиб 59-летний мужчина. Пострадала 60-летняя женщина», – написал Синегубов.
В 23:00 число раненых из-за «прилетов» вновь увеличилось – в Купянске пострадал 47-летний мужчина.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Купянщина, обстрелы, рф, синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 20 февраля 2025 в 08:58;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обстрелы Харьковской области армией РФ прокомментировал начальник ХОВА Олег Синегубов утром 20 февраля.".