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Вранці РФ обстріляла Лозівський район, уночі – Берестинський: які руйнування

Події 08:58   20.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вранці РФ обстріляла Лозівський район, уночі – Берестинський: які руйнування

Обстріли Харківської області армією РФ прокоментував начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 20 лютого.

Він повідомив, що вночі о 00:53 російські війська завдали удару по селу Мирне Берестинського району – там пошкоджені дев’ять приватних будинків. Вранці, о 04:00, прилетіло вже по Лозівському району. У селі Малинівка БпЛА пошкодив лінії електропередач.

А от напередодні ворог весь день тероризував Куп’янщину. Перший удар зафіксували о 12:20 у Куп’янську – прилетів FPV-дрон. Вже після обіду з’явилися і перші постраждалі, а також загиблі через обстріли.

“13:25 с. Вільхуватка внаслідок ворожого обстрілу БПЛА постраждав 65-річний чоловік. 15:10 м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу ФАБ-250 пошкоджено будинки. Загинув 59-річний чоловік. 17:10 с-ще Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок, постраждали чоловік 68 років та жінка 63 роки. 18:00 м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу з РСЗВ “Ураган” пошкоджено будинки. Загинув 59-річний чоловік. Постраждала 60-річна жінка”, – написав Синєгубов.

О 23:00 кількість поранених через “прильоти” знову зросла – у Куп’янську постраждав 47-річний чоловік.

Читайте також: Терор Куп’янщини продовжується: двоє чоловіків загинули, п’ятеро постраждалих (фото)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2025 в 08:58;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обстріли Харківської області армією РФ прокоментував начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 20 лютого.".