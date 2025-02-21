Прогноз погоды на 22 февраля в Харькове и области: ночью до 17 мороза
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 22 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По области: Без существенных осадков🌤 На дорогах гололедица💧❄️.
Ветер северный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью 12 — 17° мороза❄️, днем 4 — 9° мороза❄️.
По городу: Без существенных осадков. На дорогах гололедица 💧❄️.
Ветер северный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью 12 — 14° мороза❄️, днем 5 — 7° мороза❄️.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 21 февраля 2025 в 20:24;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 22 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".