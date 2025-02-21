Прогноз погоды на 22 февраля в Харькове и области: ночью до 17 мороза

Прогноз погоды на завтра, 22 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без существенных осадков🌤 На дорогах гололедица💧❄️.

Ветер северный, 5 — 10 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью 12 — 17° мороза❄️, днем ​​4 — 9° мороза❄️.

По городу: Без существенных осадков. На дорогах гололедица 💧❄️.

Ветер северный, 5 — 10 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью 12 — 14° мороза❄️, днем ​​5 — 7° мороза❄️.