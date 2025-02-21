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Прогноз погоды на 22 февраля в Харькове и области: ночью до 17 мороза

Погода 20:24   21.02.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на 22 февраля в Харькове и области: ночью до 17 мороза Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 22 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без существенных осадков🌤 На дорогах гололедица💧❄️.
Ветер северный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью 12 — 17° мороза❄️, днем ​​4 — 9° мороза❄️.

По городу: Без существенных осадков. На дорогах гололедица 💧❄️.
Ветер северный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью 12 — 14° мороза❄️, днем ​​5 — 7° мороза❄️.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 21 февраля 2025 в 20:24;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 22 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".