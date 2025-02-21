Live
  • Сб 22.02.2025
  • Харків  -13°С
  • USD 41.73
  • EUR 43.55

Прогноз погоди на 22 лютого у Харкові та області: вночі до 17 морозу

Погода 20:24   21.02.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоди на 22 лютого у Харкові та області: вночі до 17 морозу

Прогноз погоди на завтра, 22 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без істотних опадів🌤 На дорогах ожеледиця💧❄️.

Вітер північний⬇️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі 12 – 17° морозу❄️, вдень 4 – 9° морозу❄️.

 

По місту:  Без істотних опадів🌤. На дорогах ожеледиця💧❄️.

Вітер північний⬇️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі 12 – 14° морозу❄️, вдень 5 – 7° морозу❄️.

Читайте також: Через обстріли два райони в Харкові залишаться без світла в неділю

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Прогноз погоди на 22 лютого у Харкові та області: вночі до 17 морозу
Прогноз погоди на 22 лютого у Харкові та області: вночі до 17 морозу
21.02.2025, 20:24
Відсьогодні харківське метро приєднуватиметься до хвилини мовчання
Відсьогодні харківське метро приєднуватиметься до хвилини мовчання
21.02.2025, 09:48
«Вовчанськ перестав існувати» – ОТУВ «Харків» (відео)
«Вовчанськ перестав існувати» – ОТУВ «Харків» (відео)
21.02.2025, 16:20
Ображав літню матір – у Харкові поліціянти оштрафували чоловіка
Ображав літню матір – у Харкові поліціянти оштрафували чоловіка
21.02.2025, 18:39
У Лозовій завдяки ЮНІСЕФ облаштували укриття в дитсадках и центр для молоді
У Лозовій завдяки ЮНІСЕФ облаштували укриття в дитсадках и центр для молоді
21.02.2025, 19:56
Чи виступили в Харкові проти Трампа, відповіла голова облради
Чи виступили в Харкові проти Трампа, відповіла голова облради
21.02.2025, 10:30

Новини за темою:

21:14
Прогноз погоди на 17 лютого у Харкові та області: вночі до 18°С морозу
19:59
Прогноз погоди на 15 лютого у Харкові та області: хуртовина, мокрий сніг
19:59
Прогноз погоди на 14 лютого у Харкові та області: мороз і сніг
19:39
Прогноз погоди на 12 лютого у Харкові та області: мороз і ожеледиця
19:41
Прогноз погоди на 11 лютого у Харкові та області: вночі до 13°С морозу

Ви читали новину: «Прогноз погоди на 22 лютого у Харкові та області: вночі до 17 морозу»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2025 в 20:24;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 22 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".