Прогноз погоди на 22 лютого у Харкові та області: вночі до 17 морозу
Прогноз погоди на завтра, 22 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Без істотних опадів🌤 На дорогах ожеледиця💧❄️.
Вітер північний⬇️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі 12 – 17° морозу❄️, вдень 4 – 9° морозу❄️.
По місту: Без істотних опадів🌤. На дорогах ожеледиця💧❄️.
Вітер північний⬇️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі 12 – 14° морозу❄️, вдень 5 – 7° морозу❄️.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2025 в 20:24;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 22 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".