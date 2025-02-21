Прогноз погоди на 22 лютого у Харкові та області: вночі до 17 морозу

Прогноз погоди на завтра, 22 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без істотних опадів🌤 На дорогах ожеледиця💧❄️.

Вітер північний⬇️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі 12 – 17° морозу❄️, вдень 4 – 9° морозу❄️.

По місту: Без істотних опадів🌤. На дорогах ожеледиця💧❄️.

Вітер північний⬇️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі 12 – 14° морозу❄️, вдень 5 – 7° морозу❄️.