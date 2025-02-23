В феврале ВСУ заметили «интересное отличие» на Харьковском направлении

Представитель службы связей с общественностью 13-й бригады НГУ «Хартия» Владимир Дегтярев рассказал в эфире «Суспільне. Студія» о ситуации на Харьковском направлении, а также особенностях февраля.

«Интересным отличием этого месяца является то, что количество убитых больше, чем количество раненых. Возможно, это достигается большей точностью наших пилотов, артиллеристов, которые наносят удары врагу часто еще до того, как они добираются до своих позиций. Потому что, по факту, за счет наших способностей вести благодаря разным дронам вести аэроразведку и благодаря очень хорошей координации пилотов, артиллеристов и наших разведчиков нам удалось создать такую ​​«серую» зону за линией боевого столкновения, когда врагу приходится тратить очень много усилий, чтобы просто достичь своих позиций», – отметил Дегтярев.

По его словам, враг все еще копит живую силу для того, чтобы успешно атаковать украинские позиции и продвинуться на севере области.

«Нельзя сказать такого о технике. Те артиллерийские системы, пушки, гаубицы, которые нам удается поражать, обычно стоят довольно глубоко в тылу, как говорят «на оттяжке». Также и буквально несколько единиц тяжелой техники нам удалось обнаружить, опять же, на закрытых позициях. Поэтому в этом месяце даже если передвижение осуществляется, то только легковой техникой», – уточнил Дегтярев.