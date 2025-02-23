У лютому ЗСУ помітили “цікаву відмінність” на Харківському напрямку
Представник служби зв’язків із громадськістю 13-ї бригади НГУ «Хартія» Володимир Дегтярьов розповів в етері “Суспільне. Студія” про ситуацію на Харківському напрямку, а також – про особливості лютого.
“Цікавою відмінністю цього місяця є те, що кількість вбитих більше, ніж кількість поранених. Можливо, це досягається більшою влучністю наших пілотів, артилеристів, які завдають ударів ворогу часто ще до того, як вони дістаються до своїх позицій. Тому що, по факту, за рахунок наших спроможностей вести завдяки дронам різним аеророзвідку і завдяки дуже добрій координації пілотів, артилеристів і наших розвідників нам вдалося створити таку «сіру» зону за лінією бойового зіткнення, коли ворогу доводиться витрачати дуже багато зусиль, щоб просто дістатися своїх позицій”, – зазначив Дегтярьов.
За його словами, ворог все ще накопичує живу силу для того, щоб успішно атакувати українські позиції та просунутися на півночі області.
“Не можна казати такого про техніку. Ті артилерійські системи, гармати, гаубиці, які нам вдається вражати, вони зазвичай стоять доволі глибоко в тилу, як то кажуть «на відтяжці». Так само і буквально декілька одиниць важкої техніки нам вдалося виявити знову ж таки на закритих позиціях. Тому в цьому місяці навіть якщо пересування здійснюється, то лише легковою технікою”, – додав Дегтярьов.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2025 в 09:55;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Представник служби зв’язків із громадськістю 13-ї бригади НГУ «Хартія» Володимир Дегтярьов розповів в етері “Суспільне. Студія” про ситуацію на Харківському напрямку.".