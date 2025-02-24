670 млн – на метро, 56 млн – на помощь армии: изменения в бюджете Харькова
В бюджет Харькова на 2025 год внесли изменения. Решение приняли депутаты на внеочередной сессии Харьковского горсовета 24 февраля.
«Это обусловлено необходимостью приведения объемов межбюджетных трансфертов в соответствие с постановлениями Кабмина и распоряжениями начальника ХОВА. В частности, город получит из госбюджета образовательную субвенцию в размере 1,28 млрд грн, субвенции на осуществление доплат педагогическим работникам учреждений общего среднего образования (82,9 млн грн), на финансирование инклюзивно-ресурсных центров и частных школ (53,2 млн грн) , — объяснили в Харьковском горсовете.
Там добавили, что в связи с перераспределением бюджетных назначений в Харькове увеличили расходы на:
🔹 обеспечение надежного электроснабжения метрополитена – на 670 млн грн;
🔹 строительство защитных сооружений гражданской защиты в учебных заведениях – на 467,9 млн грн;
🔹 аварийно-восстановительные работы в жилищном фонде – на 156 млн грн;
🔹 создание автономного теплоснабжения – на 86 млн грн;
🔹 предоставление помощи военным частям и специальным органам с правоохранительными функциями – на 56 млн грн;
🔹 приобретение ангиографической цифровой системы для медицинского обслуживания населения – на 48,2 млн грн;
🔹 создание реабилитационного отделения для оказания медицинской помощи гражданам – на 23,1 млн. грн;
🔹 обустройство альтернативных источников водоснабжения – на 25 млн грн.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бюджет, міськрада, новости Харькова, сесія, сессия;
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- • Дата публикации материала: 24 февраля 2025 в 16:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В бюджет Харькова на 2025 год внесли изменения. Решение приняли депутаты на внеочередной сессии Харьковского горсовета 24 февраля.".