670 млн – на метро, ​​56 млн – на помощь армии: изменения в бюджете Харькова

В бюджет Харькова на 2025 год внесли изменения. Решение приняли депутаты на внеочередной сессии Харьковского горсовета 24 февраля.

«Это обусловлено необходимостью приведения объемов межбюджетных трансфертов в соответствие с постановлениями Кабмина и распоряжениями начальника ХОВА. В частности, город получит из госбюджета образовательную субвенцию в размере 1,28 млрд грн, субвенции на осуществление доплат педагогическим работникам учреждений общего среднего образования (82,9 млн грн), на финансирование инклюзивно-ресурсных центров и частных школ (53,2 млн грн) , — объяснили в Харьковском горсовете.

Там добавили, что в связи с перераспределением бюджетных назначений в Харькове увеличили расходы на:

🔹 обеспечение надежного электроснабжения метрополитена – на 670 млн грн;

🔹 строительство защитных сооружений гражданской защиты в учебных заведениях – на 467,9 млн грн;

🔹 аварийно-восстановительные работы в жилищном фонде – на 156 млн грн;

🔹 создание автономного теплоснабжения – на 86 млн грн;

🔹 предоставление помощи военным частям и специальным органам с правоохранительными функциями – на 56 млн грн;

🔹 приобретение ангиографической цифровой системы для медицинского обслуживания населения – на 48,2 млн грн;

🔹 создание реабилитационного отделения для оказания медицинской помощи гражданам – на 23,1 млн. грн;

🔹 обустройство альтернативных источников водоснабжения – на 25 млн грн.