670 млн – на метро, 56 млн – на допомогу армії: зміни у бюджеті Харкова
До бюджету Харкова на 2025 рік внесли зміни. Рішення ухвалили депутати на позачерговій сесії Харківської міськради 24 лютого.
«Це обумовлено необхідністю приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність до постанов Кабміну та розпоряджень начальника ХОВА. Зокрема, місто отримає з держбюджету освітню субвенцію в розмірі 1,28 млрд грн, субвенції на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти (82,9 млн грн), на фінансування інклюзивно-ресурсних центрів та приватних шкіл (53,2 млн грн), на підтримку осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України (3,7 млн грн)», – пояснили у Харківській міськраді.
Там додали, що у зв’язку з перерозподілом бюджетних призначень у Харкові збільшили видатки на:
🔹 забезпечення надійного електропостачання метрополітену – на 670 млн грн;
🔹 будівництво захисних споруд цивільного захисту в закладах освіти – на 467,9 млн грн;
🔹 аварійно-відновлювальні роботи в житловому фонді – на 156 млн грн;
🔹 створення автономного теплопостачання – на 86 млн грн;
🔹 надання допомоги військовим частинам та спеціальним органам з правоохоронними функціями – на 56 млн грн;
🔹 придбання ангіографічної цифрової системи для медичного обслуговування населення – на 48,2 млн грн;
🔹 створення реабілітаційного відділення для надання медичної допомоги громадянам – на 23,1 млн грн;
🔹 облаштування альтернативних джерел водопостачання – на 25 млн грн.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2025 в 16:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До бюджету Харкова на 2025 рік внесли зміни. Рішення ухвалили депутати на позачерговій сесії Харківської міськради 24 лютого.".