Прогноз погоды на 25 февраля в Харькове и области: ночью до 15 мороза
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 25 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области: ночью в восточной половине области небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков. Днем также не будет существенных осадков.
На дорогах местами гололедица 💧❄️.
Ветер северный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью 10 — 15° мороза❄️, днем 3 — 8° мороза❄️.
По Харькову: без существенных осадков.
Ветер северный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью 10 — 12° мороза❄️ днем 5 — 7° мороза❄️.
Читайте также: На въезде в Харьковскую область установили флаги бригад, защищающих регион
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, новости Харькова, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Прогноз погоды на 25 февраля в Харькове и области: ночью до 15 мороза»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 февраля 2025 в 21:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 25 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".