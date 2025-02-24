Прогноз погоды на 25 февраля в Харькове и области: ночью до 15 мороза

Прогноз погоды на завтра, 25 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области: ночью в восточной половине области небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков. Днем также не будет существенных осадков.

На дорогах местами гололедица 💧❄️.

Ветер северный, 5 — 10 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью 10 — 15° мороза❄️, днем ​​3 — 8° мороза❄️.

По Харькову: без существенных осадков.

Ветер северный, 5 — 10 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью 10 — 12° мороза❄️ днем ​​5 — 7° мороза❄️.