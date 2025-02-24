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Прогноз погоды на 25 февраля в Харькове и области: ночью до 15 мороза

Погода 21:22   24.02.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на 25 февраля в Харькове и области: ночью до 15 мороза Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 25 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области: ночью в восточной половине области небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков. Днем также не будет существенных осадков.
На дорогах местами гололедица 💧❄️.
Ветер северный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью 10 — 15° мороза❄️, днем ​​3 — 8° мороза❄️.

По Харькову: без существенных осадков.
Ветер северный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью 10 — 12° мороза❄️ днем ​​5 — 7° мороза❄️.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 24 февраля 2025 в 21:22;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 25 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".