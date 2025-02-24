Live
  • Пн 24.02.2025
  • Харків  -9°С
  • USD 41.59
  • EUR 43.51

Прогноз погоди на 25 лютого у Харкові та області: вночі до 15 морозу

Погода 21:22   24.02.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоди на 25 лютого у Харкові та області: вночі до 15 морозу

Прогноз погоди на завтра, 25 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області: вночі у східній половині області невеликий сніг🌨, на решті території без істотних опадів.🌤 Вдень також не буде істотних опадів🌤.

На дорогах місцями ожеледиця💧❄️.

Вітер північний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі 10 – 15° морозу❄️, вдень 3 – 8° морозу❄️.

 

По Харкову: Без істотних опадів🌤.

Вітер північний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі 10 – 12° морозу❄️ вдень 5 – 7° морозу❄️.

Читайте також: На в’їзді до Харківщини встановили прапори бригад, що захищають регіон (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Європейці готові відправити військових до України – Макрон Трампу
Європейці готові відправити військових до України – Макрон Трампу
24.02.2025, 22:13
Жінка в Харкові захопила землю і відкрила кафе з батутом – правоохоронці
Жінка в Харкові захопила землю і відкрила кафе з батутом – правоохоронці
24.02.2025, 16:04
Вранці росіяни обстріляли Харків, пошкоджене підприємство – Терехов
Вранці росіяни обстріляли Харків, пошкоджене підприємство – Терехов
24.02.2025, 07:06
Прогноз погоди на 25 лютого у Харкові та області: вночі до 15 морозу
Прогноз погоди на 25 лютого у Харкові та області: вночі до 15 морозу
24.02.2025, 21:22
Боротьба в ООН: хто підтримав резолюцію України і засудив РФ, а хто – ні
Боротьба в ООН: хто підтримав резолюцію України і засудив РФ, а хто – ні
24.02.2025, 20:38
Новини Харкова — головне за 24 лютого: «прильоти», річниця вторгнення
Новини Харкова — головне за 24 лютого: «прильоти», річниця вторгнення
24.02.2025, 22:24

Новини за темою:

20:24
Прогноз погоди на 22 лютого у Харкові та області: вночі до 17 морозу
21:14
Прогноз погоди на 17 лютого у Харкові та області: вночі до 18°С морозу
19:59
Прогноз погоди на 15 лютого у Харкові та області: хуртовина, мокрий сніг
19:59
Прогноз погоди на 14 лютого у Харкові та області: мороз і сніг
19:39
Прогноз погоди на 12 лютого у Харкові та області: мороз і ожеледиця

Ви читали новину: «Прогноз погоди на 25 лютого у Харкові та області: вночі до 15 морозу»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2025 в 21:22;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 25 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".