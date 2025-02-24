Прогноз погоди на 25 лютого у Харкові та області: вночі до 15 морозу
Прогноз погоди на завтра, 25 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області: вночі у східній половині області невеликий сніг🌨, на решті території без істотних опадів.🌤 Вдень також не буде істотних опадів🌤.
На дорогах місцями ожеледиця💧❄️.
Вітер північний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі 10 – 15° морозу❄️, вдень 3 – 8° морозу❄️.
По Харкову: Без істотних опадів🌤.
Вітер північний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі 10 – 12° морозу❄️ вдень 5 – 7° морозу❄️.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2025 в 21:22;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 25 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".