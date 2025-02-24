Прогноз погоди на 25 лютого у Харкові та області: вночі до 15 морозу

Прогноз погоди на завтра, 25 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області: вночі у східній половині області невеликий сніг🌨, на решті території без істотних опадів.🌤 Вдень також не буде істотних опадів🌤.

На дорогах місцями ожеледиця💧❄️.

Вітер північний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі 10 – 15° морозу❄️, вдень 3 – 8° морозу❄️.

По Харкову: Без істотних опадів🌤.

Вітер північний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі 10 – 12° морозу❄️ вдень 5 – 7° морозу❄️.