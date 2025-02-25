Мужчина ранен – россияне снова атаковали FPV-дроном село на Харьковщине
Фото: ukrinform.ua
25 февраля россияне FPV-дроном ударили по селу Кутьковка Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.
55-летний мужчина ранен. Повреждены частные дома.
Вчера вечером также российский FPV-дрон атаковал село Петро-Ивановка Купянского района. Мирная жительница ранена, поврежден частный жилой дом.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: FPV-дрон, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 25 февраля 2025 в 20:25;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 февраля россияне FPV-дроном ударили по селу Кутьковка Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.".