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Мужчина ранен – россияне снова атаковали FPV-дроном село на Харьковщине

Происшествия 20:25   25.02.2025
Оксана Якушко
Мужчина ранен – россияне снова атаковали FPV-дроном село на Харьковщине Фото: ukrinform.ua

25 февраля россияне FPV-дроном ударили по селу Кутьковка Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.

55-летний мужчина ранен. Повреждены частные дома.

Вчера вечером также российский FPV-дрон атаковал село Петро-Ивановка Купянского района. Мирная жительница ранена, поврежден частный жилой дом.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 25 февраля 2025 в 20:25;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 февраля россияне FPV-дроном ударили по селу Кутьковка Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.".