Чоловік поранений – росіяни знову атакували FPV-дроном село на Харківщині
Фото: ukrinform.ua
25 лютого росіяни FPV-дроном вдарили по селу Кутьківка Куп’янського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.
55-річний чоловік поранений. Пошкоджені приватні будинки.
Вчора ввечері також російський FPV-дрон поцілив село Петро-Іванівка Купʼянського району. Мирна мешканка поранена, пошкоджений приватний житловий будинок.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: FPV-дрон, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2025 в 20:25;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 лютого росіяни FPV-дроном вдарили по селу Кутьківка Куп’янського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.".