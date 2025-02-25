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Чоловік поранений – росіяни знову атакували FPV-дроном село на Харківщині

Події 20:25   25.02.2025
Оксана Якушко
Чоловік поранений – росіяни знову атакували FPV-дроном село на Харківщині Фото: ukrinform.ua

25 лютого росіяни FPV-дроном вдарили по селу Кутьківка Куп’янського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.

55-річний чоловік поранений. Пошкоджені приватні будинки.

Вчора ввечері також російський FPV-дрон поцілив село Петро-Іванівка Купʼянського району. Мирна мешканка поранена, пошкоджений приватний житловий будинок.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2025 в 20:25;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 лютого росіяни FPV-дроном вдарили по селу Кутьківка Куп’янського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.".