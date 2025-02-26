Более 60 пар поженились на Харьковщине в «зеркальную» дату – фото молодоженов

25 февраля 2025 года в Харьковской области зарегистрировали брак 66 пар.

«Прекрасный итог дня 25.02.2025 – почти 170 вновь созданных семей в регионах, которые образуют Восточную юстицию еще ближе к Победе. Жизнь состоит из разных событий, эмоциональная окраска каждый день меняется с чрезвычайной скоростью, поэтому как если не сейчас находить свет, или даже создавать и зажигать его самим», — отметили в Восточном межрегиональном управлении Минюста.

Отмечается, что в Полтавской области поженились 36 пар, в Черниговской – 35, в Сумской – 22, в Донецкой области – 7.

Читайте также: Был ли свадебный бум в Харькове 14 февраля и какие церемонии в тренде