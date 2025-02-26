Более 60 пар поженились на Харьковщине в «зеркальную» дату – фото молодоженов
Фото: Восточное межрегиональное управление Минюста
25 февраля 2025 года в Харьковской области зарегистрировали брак 66 пар.
«Прекрасный итог дня 25.02.2025 – почти 170 вновь созданных семей в регионах, которые образуют Восточную юстицию еще ближе к Победе. Жизнь состоит из разных событий, эмоциональная окраска каждый день меняется с чрезвычайной скоростью, поэтому как если не сейчас находить свет, или даже создавать и зажигать его самим», — отметили в Восточном межрегиональном управлении Минюста.
Отмечается, что в Полтавской области поженились 36 пар, в Черниговской – 35, в Сумской – 22, в Донецкой области – 7.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, поженились, свадьба;
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- • Дата публикации материала: 26 февраля 2025 в 14:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 февраля 2025 года в Харьковской области зарегистрировали брак 66 пар.".