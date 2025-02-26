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Понад 60 пар одружилося на Харківщині у «дзеркальну» дату – фото молодят

Суспільство 14:17   26.02.2025
Вікторія Яковенко
Понад 60 пар одружилося на Харківщині у «дзеркальну» дату – фото молодят Фото: Східне міжрегіональне управління Мін’юсту

25 лютого 2025 року на Харківщині зареєстрували шлюб 66 пар.

«Прекрасний підсумок дня 25.02.2025 –  майже 170 новостворених родин у регіонах, що утворюють Східну юстицію та ще ближче на день до Перемоги. Життя складається з різних подій, емоційне забарвлення кожного дня змінюється з надзвичайною швидкістю, тож коли як не зараз знаходити світло, чи навіть створювати та запалювати його самим», – зазначили у Східному міжрегіональному управлінні Мін’юсту.

Зазначається, що на Полтавщині одружилися 36 пар, на Чернігівщині – 35, на Сумщині – 22, на Донеччині – 7.

свадьба в Харькове
Фото: Східне міжрегіональне управління Мін’юсту
Фото: Східне міжрегіональне управління Мін’юсту
свадьба в Харькове
Фото: Східне міжрегіональне управління Мін’юсту
свадьба в Харькове
Фото: Східне міжрегіональне управління Мін’юсту
свадьба в Харькове
Фото: Східне міжрегіональне управління Мін’юсту
свадьба в Харькове
Фото: Східне міжрегіональне управління Мін’юсту

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2025 в 14:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 лютого 2025 року на Харківщині зареєстрували шлюб 66 пар.".