Понад 60 пар одружилося на Харківщині у «дзеркальну» дату – фото молодят
Фото: Східне міжрегіональне управління Мін’юсту
25 лютого 2025 року на Харківщині зареєстрували шлюб 66 пар.
«Прекрасний підсумок дня 25.02.2025 – майже 170 новостворених родин у регіонах, що утворюють Східну юстицію та ще ближче на день до Перемоги. Життя складається з різних подій, емоційне забарвлення кожного дня змінюється з надзвичайною швидкістю, тож коли як не зараз знаходити світло, чи навіть створювати та запалювати його самим», – зазначили у Східному міжрегіональному управлінні Мін’юсту.
Зазначається, що на Полтавщині одружилися 36 пар, на Чернігівщині – 35, на Сумщині – 22, на Донеччині – 7.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2025 в 14:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 лютого 2025 року на Харківщині зареєстрували шлюб 66 пар.".