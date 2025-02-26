Понад 60 пар одружилося на Харківщині у «дзеркальну» дату – фото молодят

25 лютого 2025 року на Харківщині зареєстрували шлюб 66 пар.

«Прекрасний підсумок дня 25.02.2025 – майже 170 новостворених родин у регіонах, що утворюють Східну юстицію та ще ближче на день до Перемоги. Життя складається з різних подій, емоційне забарвлення кожного дня змінюється з надзвичайною швидкістю, тож коли як не зараз знаходити світло, чи навіть створювати та запалювати його самим», – зазначили у Східному міжрегіональному управлінні Мін’юсту.

Зазначається, що на Полтавщині одружилися 36 пар, на Чернігівщині – 35, на Сумщині – 22, на Донеччині – 7.

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