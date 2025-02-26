Прогноз погоды на 27 февраля в Харькове и области: ночью до 16 мороза

Прогноз погоды на завтра, 27 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без осадков. Ночью и утром слабый туман.

На дорогах местами гололедица 💧❄️.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью 11 — 16° мороза❄️, днем ​​1 — 6° мороза❄️.

По городу: Без осадков☀️. Ночью и утром слабый туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью 12 — 14° мороза❄️, днем ​​1 — 3° мороза❄️.