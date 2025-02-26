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Прогноз погоды на 27 февраля в Харькове и области: ночью до 16 мороза

Погода 20:00   26.02.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на 27 февраля в Харькове и области: ночью до 16 мороза Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 27 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без осадков. Ночью и утром слабый туман.
На дорогах местами гололедица 💧❄️.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью 11 — 16° мороза❄️, днем ​​1 — 6° мороза❄️.

По городу: Без осадков☀️. Ночью и утром слабый туман.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью 12 — 14° мороза❄️, днем ​​1 — 3° мороза❄️.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 февраля 2025 в 20:00;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 27 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".