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Прогноз погоди на 27 лютого у Харкові та області: вночі до 16 морозу

Погода 20:00   26.02.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоди на 27 лютого у Харкові та області: вночі до 16 морозу

Прогноз погоди на завтра, 27 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без опадів🌤. Вночі та вранці слабкий туман🌫.

На дорогах місцями ожеледиця💧❄️.

Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡 вночі 11 – 16° морозу❄️, вдень 1 – 6° морозу❄️.

 

По місту: Без опадів☀️. Вночі та вранці слабкий туман🌫.

Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡 вночі 12 – 14° морозу❄️, вдень 1 – 3° морозу❄️.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2025 в 20:00;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 27 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".