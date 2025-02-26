Прогноз погоди на 27 лютого у Харкові та області: вночі до 16 морозу

Прогноз погоди на завтра, 27 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без опадів🌤. Вночі та вранці слабкий туман🌫.

На дорогах місцями ожеледиця💧❄️.

Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡 вночі 11 – 16° морозу❄️, вдень 1 – 6° морозу❄️.

По місту: Без опадів☀️. Вночі та вранці слабкий туман🌫.

Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡 вночі 12 – 14° морозу❄️, вдень 1 – 3° морозу❄️.