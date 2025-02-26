Сегодня 26 февраля: какой праздник и день в истории

26 февраля – День крымского сопротивления российской оккупации. В 1815 году Наполеон сбежал с острова Эльба. В 1832-м россияне наказали поляков за Ноябрьское восстание, ликвидировав все признаки государственности Царства Польского. В 1919-м в США основали национальный парк Гранд-Каньон. В 1939-м в СССР расстреляли одних из главных организаторов Голодомора — Павла Постышева, Станислава Косиора и Власа Чубаря. В 2014-м в Симферополе состоялся митинг украинцев и крымских татар в поддержку территориальной целостности Украины. В 2022-му в ХОВА развернули Штаб обороны Харьковщины.

Праздники и памятные даты 26 февраля

26 февраля – День крымского сопротивления российской оккупации.

Сегодня — третий день Масленицы, который называется «Тещины блины». По народным традициям, в этот день зять шел в гости к своей теще, а она пекла ему блины. Считалось, что чем счастливее в этот день будет теща, тем лучше будут жить супруги.

В мире — День розовой рубашки, нацеленный на предотвращение буллинга (ежегодно в последнюю среду февраля).

Также отмечают: Всемирный день неторопливости, Всемирный день фисташек, День термоса.

26 февраля в истории

26 февраля 1815 года Наполеон сбежал с острова Эльба, где был в ссылке после первого отречения от престола. Подробнее.

26 февраля 1832 года россияне наказали поляков за Ноябрьское восстание, ликвидировав все признаки государственности Царства Польского. Подробнее.

26 февраля 1919 года в США основали национальный парк Гранд-Каньон. Соответствующее решение в этот день принял Конгресс, чтобы сохранить уникальный геологический объект, часто называемый Чудом Света. Весь парк занимает площадь около 5000 кв. км. Его главный объект – конечно же, Великий каньон, имеющий протяженность 446 км, ширину 29 км и местами достигающий глубины около 1800 метров. В Великом каньоне можно обнаружить следы четырех геологических эр Земли. Ученые считают, что вся эта природная красота образовалась «многовековыми трудами» реки Колорадо.

«Эта часть истории началась примерно 70 миллионов лет назад, когда две плиты земной коры «смялись» и начали «выталкивать» Скалистые горы. То, что сейчас является районом Четыре Угла на юго-западе США — более известным как плато Колорадо — начало подниматься — от уровня моря до тысяч футов в высоту. Приблизительно 6 миллионов лет назад воды, стекавшие со Скалистых гор, образовали мощную реку Колорадо. Когда плато поднималось, река врезалась в него, со временем прорезая каньон. Меньшие реки в конце концов прорезали боковые каньоны, столовые горы (горы с плоскими вершинами и резкими склонами – Ред.) и холмы, которые так характерны для каньона сегодня. Не все геологи согласны с временем начала этой истории. Некоторые утверждают, что каньону аж 70 миллионов лет. Но Карлстром (Карл Карлстром, геолог из Университета Нью-Мексико – Ред.) говорит, что хотя части каньона могут быть старше, речная система в целом не была соединена и текла примерно 6 миллионов лет назад», — пишет Knowable magazine.

Исследователи нашли доказательства того, что люди жили в Великом каньоне еще 12 тысяч лет назад. Там сохранились зернохранилища в скалах, которым около тысячи лет. Среди колонизаторов Америки первыми каньон, по всей видимости, обнаружили испанцы, упоминавшие о нем еще в XVI веке.

«А в мае 1869 года однорукий ветеран Гражданской войны Джон Уэсли Пауэлл — будущий глава Геологической службы США — возглавил группу из девяти мужчин, совершивших беспрецедентную экспедицию на лодках по реке Колорадо. Его отчет о той поездке и еще одной через два года помог закрепить репутацию Великого Каньона как национальной иконы и природного чуда. Сегодня национальный парк Гранд-Каньон принимает шесть миллионов посетителей в год, что делает его вторым по посещаемости национальным парком США после гораздо более доступного Грейт-Смоки-Маунтинс», – отмечают в Knowable magazine.

Идею создания национального парка продвигали еще с 1880-х годов. Первый соответствующий законопроект американские законодатели подали на рассмотрение в 1882-м. Тогда этого не удалось. А в начале ХХ века необходимость оберегать Великий каньон активно продвигал президент США Теодор Рузвельт – большой фанат этого места. В его времена здесь создали заповедник. Но уже окончательно закон о национальном парке 26 февраля 1919-го подписывал президент Вудро Вильсон.

26 февраля 1939 года во время массовых репрессий в СССР расстреляли под горячую руку одних из главных организаторов Голодомора 1932-33 годов в Украине – Павла Постышева, Станислава Косиора и Власа Чубаря. Подробнее.

26 февраля 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Финляндией.

26 февраля 2014 года в Симферополе состоялся митинг украинцев и крымских татар в поддержку территориальной целостности Украины и против проведения внеочередной сессии Верховного Совета Крыма.

26 февраля 2022 года в Киевской области сбили российский ИЛ-76 с десантом, весь мир облетели кадры первого ракетного удара РФ по жилой многоэтажке в столице, а в ХОВА развернули штаб обороны Харьковщины. Подробнее.

Церковный праздник 26 февраля

26 февраля чтят память святителя Порфирия, архиепископа Газы. Подробнее.

Народные приметы

Если воробьи начинают сбиваться в стаи, весна будет теплой.

Много ярких звезд на небе – к знойному лету.

Туман утром – к ненастью.

Что нельзя делать 26 февраля

Нельзя терпеть беспорядок в доме – нужно убрать.

Жене нельзя ссориться с мужем, а мужу – с женой.