Сьогодні 26 лютого: яке свято та день в історії

26 лютого – День кримського спротиву російській окупації. У 1815-му Наполеон втік з острова Ельба. У 1832-му росіяни покарали поляків за Листопадове повстання, ліквідувавши всі ознаки державності Царства Польського. У 1919-му в США заснували національний парк Гранд-Каньйон. У 1939-му в СРСР розстріляли одних із головних організаторів Голодомору – Павла Постишева, Станіслава Косіора та Власа Чубаря. У 2014-му в Сімферополі відбувся мітинг українців та кримських татар на підтримку територіальної цілісності України. У 2022-му в ХОВА розгорнули Штаб оборони Харківщини.

Свята та пам’ятні дати 26 лютого

26 лютого – День кримського спротиву російській окупації.

Сьогодні – третій день Масниці, який називається “Тещині млинці”. За народними традиціями, цього дня зять ішов у гості до своєї тещі, а вона пекла йому млинці. Вважалося, що чим щасливішою в цей день буде теща, тим краще житиме подружжя.

У світі – День рожевої сорочки, націлений на запобігання булінгу (щорічно в останню середу лютого).

Також відзначають: Всесвітній день неквапливості, Всесвітній день фісташок, День термоса.

26 лютого в історії

26 лютого 1815 року Наполеон втік з острова Ельба, де був у засланні після першого зречення престолу. Докладніше.

26 лютого 1832 року росіяни покарали поляків за Листопадове повстання, ліквідувавши всі ознаки державності Царства Польського. Докладніше.

26 лютого 1919 року в США заснували національний парк Гранд-Каньйон. Відповідне рішення цього дня прийняв Конгрес, щоб зберегти унікальний геологічний об’єкт, який часто називають Чудом Світу. Весь парк займає площу близько 5000 кв. км. Його головний об’єкт – звичайно ж, Великий каньйон, що має довжину 446 км, ширину 29 км і місцями сягає глибини близько 1800 метрів. У Великому каньйоні можна знайти сліди чотирьох геологічних ер Землі. Вчені вважають, що вся ця природна краса утворилася “багатовіковими зусиллями” річки Колорадо.

“Ця частина історії почалася приблизно 70 мільйонів років тому, коли дві плити земної кори “зім’ялися” та почали “виштовхувати” Скелясті гори. Те, що зараз є районом Чотири Кути на південному заході США — більш відомим як плато Колорадо — почало підійматися, переходячи від рівня моря до тисяч футів у висоту. Приблизно 6 мільйонів років тому води, що стікали зі Скелястих гір, утворили могутню річку Колорадо. Коли плато підіймалося, річка врізалася в нього, з часом прорізаючи каньйон. Менші річки врешті-решт прорізали бічні каньйони, столові гори (гори з пласкими вершинами та різкими схилами – Ред.) та пагорби, які є такими характерними для каньйону сьогодні. Не всі геологи згодні з часом виникнення цієї історії. Дехто стверджує, що каньйону аж 70 мільйонів років. Але Карлстром (Карл Карлстром, геолог з Університету Нью-Мексико – Ред.) каже, що, хоча частини каньйону можуть бути старішими, річкова система в цілому не була з’єднана і текла приблизно 6 мільйонів років тому”, – пише Knowable magazine.

Дослідники знайшли докази, що люди жили у Великому каньйоні ще 12 тисяч років тому. Там збереглися зерносховища у скелях, яким близько тисячі років. Серед колонізаторів Америки першими каньйон, ймовірно, виявили іспанці, які згадували про нього ще в XVI столітті.

“А в травні 1869 року однорукий ветеран Громадянської війни Джон Веслі Пауелл — майбутній голова Геологічної служби США — очолив групу з дев’ятьох чоловіків, які здійснили безпрецедентну експедицію на човнах річкою Колорадо. Його звіт про ту поїздку та ще одну через два роки допоміг закріпити репутацію Великого каньйону як національної ікони та природного дива. Сьогодні національний парк Гранд-Каньйон приймає шість мільйонів відвідувачів на рік, що робить його другим за відвідуваністю національним парком США після набагато більш доступних Грейт-Смокі-Маунтінс”, – зазначають у Knowable magazine.

Ідею створення національного парку просували ще з 1880-х років. Перший відповідний законопроєкт американські законодавці подали на розгляд у 1882-му. Тоді це не вдалось. На початку XX століття необхідність оберігати Великий каньйон активно просував президент США Теодор Рузвельт – великий фанат цього місця. За його часів тут створили заповідник. Але вже остаточно закон про національний парк 26 лютого 1919-го підписував президент Вудро Вільсон.

26 лютого 1939 року під час масових репресій у СРСР розстріляли під гарячу руку одних із головних організаторів Голодомору 1932-33 років в Україні – Павла Постишева, Станіслава Косіора та Власа Чубаря. Докладніше.

26 лютого 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини з Фінляндією.

26 лютого 2014 року в Сімферополі відбувся мітинг українців та кримських татар на підтримку територіальної цілісності України та проти проведення позачергової сесії Верховної Ради Криму.

26 лютого 2022 року на Київщині збили російський ІЛ-76 із десантом, а весь світ зранку облетіли кадри першого ракетного удару РФ по житловій багатоповерхівці в столиці. У ХОВА розгорнули штаб оборони Харківщини. Докладніше.

Церковне свято 26 лютого

26 лютого вшановують пам’ять святителя Порфирія, архієпископа Газького. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо горобці починають збиватися у зграї, весна буде теплою.

Яскраві зорі на небі – до спекотного літа.

Туман уранці – до негоди.

Що не можна робити 26 лютого

Не можна терпіти безлад у будинку – треба прибрати.

Дружині не можна сваритися з чоловіком, а чоловікові – з дружиною.