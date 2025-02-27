Прогноз погоды 28 февраля в Харькове и области – прогреется до 0 градусов

Прогноз погоды на завтра, 28 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без осадков. Ночью и утром слабый туман.

На дорогах местами гололедица.💧❄️

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью 10 — 15° мороза❄️, днем ​​0 — 5° мороза❄️.

По городу: Без осадков☀️. Ночью и утром слабый туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью 11 — 13° мороза❄️, днем ​​0 — 2° мороза❄️.