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Прогноз погоды 28 февраля в Харькове и области – прогреется до 0 градусов

Погода 19:42   27.02.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды 28 февраля в Харькове и области – прогреется до 0 градусов Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 28 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без осадков. Ночью и утром слабый туман.
На дорогах местами гололедица.💧❄️
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью 10 — 15° мороза❄️, днем ​​0 — 5° мороза❄️.

По городу: Без осадков☀️. Ночью и утром слабый туман.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью 11 — 13° мороза❄️, днем ​​0 — 2° мороза❄️.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 февраля 2025 в 19:42;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 28 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".