Прогноз погоди 28 лютого у Харкові та області – прогріється до 0 градусів

Прогноз погоди на завтра, 28 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без опадів☀️. Вночі та вранці слабкий туман🌫.

На дорогах місцями ожеледиця.💧❄️

Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡 вночі 10 – 15° морозу❄️, вдень 0 – 5° морозу❄️.

По місту: Без опадів☀️. Вночі та вранці слабкий туман🌫.

Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡 вночі 11 – 13° морозу❄️, вдень 0 – 2° морозу❄️.