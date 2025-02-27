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Прогноз погоди 28 лютого у Харкові та області – прогріється до 0 градусів

Погода 19:42   27.02.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоди 28 лютого у Харкові та області – прогріється до 0 градусів

Прогноз погоди на завтра, 28 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без  опадів☀️. Вночі та вранці слабкий туман🌫.

На дорогах місцями ожеледиця.💧❄️

Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡 вночі 10 – 15° морозу❄️, вдень 0 – 5° морозу❄️.

 

По місту: Без опадів☀️. Вночі та вранці слабкий туман🌫.

Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡 вночі 11 – 13° морозу❄️, вдень 0 – 2° морозу❄️.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2025 в 19:42;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 28 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".