Синегубов: зону принудительной эвакуации могут расширить – где и в чем причина

О том, что зону принудительной эвакуации для семей с детьми могут расширить, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

«Возможно, в ближайшее время будем принимать очередное решение Совета и обороны о расширении зоны эвакуации принудительной для семей с детьми – это Великобурлукское направление. Потому что, опять же, враг там активизировал достаточно серьезно свои удары по гражданским нашим домам», – объяснил Синегубов.

Также он напомнил, где сейчас продолжается эвакуация, а также проинформировал о количестве людей, которые уже выехали в безопасные места.

«Всего у нас 352 населенных пункта под статусом эвакуации, север и восток нашей территории, северо-восточная территория, наше направление Купянское и Боровское. Если брать по количеству эвакуированных уже сегодня, то только за прошлый год с севера мы вывезли более 15 тысяч человек, из них 1300 – это были дети. Из Купянского направления нами было эвакуировано 7,5 тысячи человек, 487 – это были дети. И Изюмское, Боровское направление – 4,5 тысячи были там эвакуированы. И с начала 25-го года мы вывезли 2300 человек, из них почти 300 – это были дети», – добавил начальник ХОВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»