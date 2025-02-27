Live
  • Чт 27.02.2025
  • Харьков  -3°С
  • USD 41.64
  • EUR 43.63

Синегубов: зону принудительной эвакуации могут расширить – где и в чем причина

Украина 11:50   27.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов: зону принудительной эвакуации могут расширить – где и в чем причина Скриншот

О том, что зону принудительной эвакуации для семей с детьми могут расширить, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

«Возможно, в ближайшее время будем принимать очередное решение Совета и обороны о расширении зоны эвакуации принудительной для семей с детьми – это Великобурлукское направление. Потому что, опять же, враг там активизировал достаточно серьезно свои удары по гражданским нашим домам», – объяснил Синегубов.

Также он напомнил, где сейчас продолжается эвакуация, а также проинформировал о количестве людей, которые уже выехали в безопасные места.

«Всего у нас 352 населенных пункта под статусом эвакуации, север и восток нашей территории, северо-восточная территория, наше направление Купянское и Боровское. Если брать по количеству эвакуированных уже сегодня, то только за прошлый год с севера мы вывезли более 15 тысяч человек, из них 1300 – это были дети. Из Купянского направления нами было эвакуировано 7,5 тысячи человек, 487 – это были дети. И Изюмское, Боровское направление – 4,5 тысячи были там эвакуированы. И с начала 25-го года мы вывезли 2300 человек, из них почти 300 – это были дети», – добавил начальник ХОВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: Канашевич рассказал, что больше всего донимает жителей Купянщины

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 27 февраля: зону эвакуации могут расширить, бои
Новости Харькова — главное за 27 февраля: зону эвакуации могут расширить, бои
27.02.2025, 11:55
Сегодня 27 февраля: какой праздник и день в истории
Сегодня 27 февраля: какой праздник и день в истории
27.02.2025, 06:00
Харьковские суды переименуют – они лишатся совка в названиях
Харьковские суды переименуют – они лишатся совка в названиях
26.02.2025, 21:35
Выхватил телефон средь бела дня и сбежал – копы рассказали, как искали вора
Выхватил телефон средь бела дня и сбежал – копы рассказали, как искали вора
27.02.2025, 11:16
Ущерб оценили в 110 тыс грн: в загрязнении воздуха подозревают инженера завода
Ущерб оценили в 110 тыс грн: в загрязнении воздуха подозревают инженера завода
27.02.2025, 10:38
Синегубов: зону принудительной эвакуации могут расширить – где и в чем причина
Синегубов: зону принудительной эвакуации могут расширить – где и в чем причина
27.02.2025, 11:50

Новости по теме:


Вы читали новость: «Синегубов: зону принудительной эвакуации могут расширить – где и в чем причина»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 февраля 2025 в 11:50;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что зону принудительной эвакуации для семей с детьми могут расширить, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.".