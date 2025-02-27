Канашевич рассказал, что больше всего донимает жителей Купянщины

Начальник местной РВА Андрей Канашевич в эфире нацмарафона рассказал о ситуации на Купянском направлении, а также – о том, что на данный момент является наибольшей проблемой в громаде.

Канашевич отметил, что существенно ситуация уже долгое время не меняется – остается напряженной и сложной.

«Враг постоянно применяет, особенно за последний период, FPV-дроны и дроны типа «Молния», и это действительно очень сильно донимает и город Купянск, и близлежащие населенные пункты, и другие территориальные громады, которые находятся вдоль реки Оскол. То есть, можно сказать, что, по большому счету, ничего не меняется. Есть существенные проблемы именно с этими дронами, и, соответственно, сегодня мы говорим о том, что местному населению все же нужно обращать на это внимание, хоть и не так уж много осталось в самом городе Купянске, там около двух тысяч, даже чуть меньше. Но есть еще у нас близлежащие громады, Кондрашовская, Двуречанская – это наиболее такое сегодня угрожающее направление у нас в районе населенного пункта Двуречная», – отметил Канашевич.

Все из-за того, что здесь враг постоянно пытается перейти Оскол и расширить плацдарм. Поэтому Канашевич в очередной раз призвал людей эвакуироваться, уточнив, что на левом берегу гуманитарная ситуация, а также состояние инфраструктуры – критические.

«Если говорить о двух составляющих функционирования критической инфраструктуры, то по правому берегу она более-менее работает. Есть вода, где по графику, где по подвозу, постоянно есть свет, есть газ. Местные власти постоянно восстанавливают после обстрелов их функционирование. То есть, по правому берегу вопросов больших нет. Есть вопросы после обстрелов, но они решаются. По левому берегу, безусловно, невозможно на сегодняшний день, ситуация с безопасностью не позволяет восстановительные работы проводить», – объяснил начальник РВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»