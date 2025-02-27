Под обстрел попали авто «скорой» – о результатах ударов РФ сообщил Синегубов

Утром 27 февраля начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал, куда прилетело в течение минувших суток, а также – какие разрушения зафиксировали.

Накануне днем россияне ударили по Богодуховскому району. В результате «прилета» КАБа по Золочеву повреждены 35 частных домов и десять хозпостроек. Также пострадали мужчина и женщина – у них острая реакция на стресс. Повторно оккупанты ударили по Золочевщине через полчаса – в 16:10 прилетели FPV-дроны, вновь пострадали дома, хозпостройки и энергосети.

Вечером, в 18:00, под ударом оказалась Казачья Лопань Дергачевского района – там также поврежден частный дом.

«21:50 до 22:00. Богодуховский р-н., Золочевская ТГ. Попадание 3 КАБ на открытую территорию возле с. Должик, еще 1 КАБ – возле с. Феськи, 2 КАБ – возле с. Орешенко. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала», – отметил Синегубов.

Ближе к ночи, в 22:50 в Изюмском районе КАБ прилетел по Боровой. Там вследствие удара повреждены две кареты «скорой», в соседних зданиях повылетали стекла.