Під обстріл потрапили авто “швидкої” – про наслідки ударів повідомив Синєгубов
Вранці 27 лютого начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, куди прилетіло протягом минулої доби, а також – які руйнування зафіксували.
Напередодні вдень росіяни вдарили по Богодухівському району. Внаслідок “прильоту” КАБу по Золочеву пошкоджені 35 приватних будинків та десять господарських споруд. Також постраждали чоловік та жінка – у них гостра реакція на стрес. Повторно окупанти вдарили по Золочівщині за пів години – о 16:10 прилетіли FPV-дрони, знову постраждали будинки, господарські будівлі та енергомережі.
Увечері, о 18:00, під ударом опинилася Козача Лопань Дергачівського району – там також пошкоджений приватний будинок.
“21:50 по 22:00. Богодухівський р-н., Золочівська ТГ. Влучання 3 КАБів на відкриту територію біля с. Довжик, ще 1 КАБ – біля с. Феськи, 2 КАБ – біля с. Орішанка. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила”, – зазначив Синєгубов.
Ближче до ночі, о 22:50 в Ізюмському районі КАБ прилетів по Боровій. Там внаслідок удару пошкоджені дві карети “швидкої”, у сусідніх будівлях повилітали шибки.
Читайте також: Десять пожеж на Харківщині за добу, є двоє постраждалих
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: обстріли, прилеты, сінєгубов, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Під обстріл потрапили авто “швидкої” – про наслідки ударів повідомив Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2025 в 08:50;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 27 лютого начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, куди прилетіло протягом минулої доби, а також – які руйнування зафіксували.".