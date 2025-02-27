Під обстріл потрапили авто “швидкої” – про наслідки ударів повідомив Синєгубов

Вранці 27 лютого начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, куди прилетіло протягом минулої доби, а також – які руйнування зафіксували.

Напередодні вдень росіяни вдарили по Богодухівському району. Внаслідок “прильоту” КАБу по Золочеву пошкоджені 35 приватних будинків та десять господарських споруд. Також постраждали чоловік та жінка – у них гостра реакція на стрес. Повторно окупанти вдарили по Золочівщині за пів години – о 16:10 прилетіли FPV-дрони, знову постраждали будинки, господарські будівлі та енергомережі.

Увечері, о 18:00, під ударом опинилася Козача Лопань Дергачівського району – там також пошкоджений приватний будинок.

“21:50 по 22:00. Богодухівський р-н., Золочівська ТГ. Влучання 3 КАБів на відкриту територію біля с. Довжик, ще 1 КАБ – біля с. Феськи, 2 КАБ – біля с. Орішанка. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила”, – зазначив Синєгубов.

Ближче до ночі, о 22:50 в Ізюмському районі КАБ прилетів по Боровій. Там внаслідок удару пошкоджені дві карети “швидкої”, у сусідніх будівлях повилітали шибки.