Десять пожеж виникло на Харківщині за добу, є двоє постраждалих
Протягом доби рятувальники загасили десять пожеж, пишуть в облуправлінні ДСНС у Харківській області.
Одне загоряння виникло внаслідок ворожого обстрілу Богодухівського району. Ще одна побутова пожежа сталася в Основ’янському районі – там є постраждалий.
“Також співробітники ДСНС залучались до обстеження території після обстрілу у сел. Золочів Богодухівського району. Внаслідок влучання КАБ на територію приватного домоволодіння пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди”, – уточнили рятувальники.
Внаслідок удару постраждала жінка 1958 року народження та чоловік 1955 року народження.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2025 в 08:22;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби рятувальники загасили десять пожеж, пишуть в облуправлінні ДСНС у Харківській області.".