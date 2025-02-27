Десять пожеж виникло на Харківщині за добу, є двоє постраждалих

Протягом доби рятувальники загасили десять пожеж, пишуть в облуправлінні ДСНС у Харківській області.

Одне загоряння виникло внаслідок ворожого обстрілу Богодухівського району. Ще одна побутова пожежа сталася в Основ’янському районі – там є постраждалий.

“Також співробітники ДСНС залучались до обстеження території після обстрілу у сел. Золочів Богодухівського району. Внаслідок влучання КАБ на територію приватного домоволодіння пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди”, – уточнили рятувальники.

Внаслідок удару постраждала жінка 1958 року народження та чоловік 1955 року народження.