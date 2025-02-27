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Десять пожаров возникло на Харьковщине за сутки, есть двое пострадавших

Происшествия 08:22   27.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Десять пожаров возникло на Харьковщине за сутки, есть двое пострадавших

В течение суток спасатели потушили десять пожаров, пишут в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

Одно возгорание возникло вследствие вражеских обстрелов Богодуховского района. Еще один бытовой пожар произошел в Основянском районе – там есть пострадавший.

«Также сотрудники ГСЧС привлекались к обследованию территории после обстрела в пос. Золочев Богодуховского района. В результате попадания КАБ на территорию частного домовладения повреждены частные дома и хозяйственные постройки», – уточнили спасатели.

В результате удара пострадала женщина 1958 года рождения и мужчина 1955 года рождения.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 27 февраля 2025 в 08:22;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток спасатели потушили десять пожаров, пишут в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.".