Десять пожаров возникло на Харьковщине за сутки, есть двое пострадавших

В течение суток спасатели потушили десять пожаров, пишут в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

Одно возгорание возникло вследствие вражеских обстрелов Богодуховского района. Еще один бытовой пожар произошел в Основянском районе – там есть пострадавший.

«Также сотрудники ГСЧС привлекались к обследованию территории после обстрела в пос. Золочев Богодуховского района. В результате попадания КАБ на территорию частного домовладения повреждены частные дома и хозяйственные постройки», – уточнили спасатели.

В результате удара пострадала женщина 1958 года рождения и мужчина 1955 года рождения.