Десять пожаров возникло на Харьковщине за сутки, есть двое пострадавших
В течение суток спасатели потушили десять пожаров, пишут в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.
Одно возгорание возникло вследствие вражеских обстрелов Богодуховского района. Еще один бытовой пожар произошел в Основянском районе – там есть пострадавший.
«Также сотрудники ГСЧС привлекались к обследованию территории после обстрела в пос. Золочев Богодуховского района. В результате попадания КАБ на территорию частного домовладения повреждены частные дома и хозяйственные постройки», – уточнили спасатели.
В результате удара пострадала женщина 1958 года рождения и мужчина 1955 года рождения.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: возгорания, ГСЧС, обстрелы, пожары, прилеты;
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- • Дата публикации материала: 27 февраля 2025 в 08:22;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток спасатели потушили десять пожаров, пишут в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.".