Канашевич розповів, що найбільше дошкуляє мешканцям Куп’янщини
Начальник місцевої РВА Андрій Канашевич в етері нацмарафону розповів про ситуацію на Куп’янському напрямку, а також про те, що наразі є найбільшою проблемою у громаді.
Канашевич зазначив, що суттєво ситуація вже довгий час не змінюється – залишається напруженою та складною.
“Ворог постійно застосовує, особливо останній період, FPV-дрони і дрони типу “Молния”. І це дійсно дуже сильно дошкуляє і місту Куп’янську, і прилеглим населеним пунктам, і іншим територіальним громадам, які знаходяться вздовж річки Оскіл. Тобто, можна сказати, що, за великим рахунком, нічого не змінюється. Є суттєві проблеми саме з цими дронами, і, відповідно, сьогодні ми говоримо про те, що місцевому населенню все ж таки потрібно звертати на це увагу, хоч і не так багато вже залишилось в самому місті Куп’янську, там близько двох тисяч, навіть трохи менше. Але є ще у нас прилеглі громади, Кіндрашівська, Дворічанська – це найбільш такий сьогодні загрозливий напрямок у нас в районі населеного пункту Дворічна”, – зазначив Канашевич.
Все тому, що тут ворог постійно намагається перейти Оскіл і розширити плацдарм. Тому Канашевич вкотре закликав людей евакуюватись, уточнивши, що на лівому березі гуманітарна ситуація, а також стан інфраструктури – критичні.
“Якщо говорити про дві складові функціонування критичної інфраструктури, то по правому берегу вона більш-менш функціонує. Є вода, де за графіком, де за підвозом, постійно є світло, є газ. Місцева влада постійно відновлює після обстрілів її функціонування. Тобто, з цим питань по правому берегу великих немає. Є питання після обстрілів, але вони вирішуються. По лівому берегу, безумовно, неможливо на сьогоднішній день, безпекова ситуація не дозволяє відновлювальні роботи проводити”, – пояснив начальник РВА.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Читайте також: Під обстріл потрапили авто “швидкої” – про результати ударів РФ повідомив Синєгубов
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: канашевич, Капянщина, обстріли, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Канашевич розповів, що найбільше дошкуляє мешканцям Куп’янщини»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2025 в 09:58;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник місцевої РВА Андрій Канашевич в етері нацмарафону розповів про ситуацію на Куп’янському напрямку, а також про те, що наразі є найбільшою проблемою у громаді.".