Канашевич розповів, що найбільше дошкуляє мешканцям Куп’янщини

Начальник місцевої РВА Андрій Канашевич в етері нацмарафону розповів про ситуацію на Куп’янському напрямку, а також про те, що наразі є найбільшою проблемою у громаді.

Канашевич зазначив, що суттєво ситуація вже довгий час не змінюється – залишається напруженою та складною.

“Ворог постійно застосовує, особливо останній період, FPV-дрони і дрони типу “Молния”. І це дійсно дуже сильно дошкуляє і місту Куп’янську, і прилеглим населеним пунктам, і іншим територіальним громадам, які знаходяться вздовж річки Оскіл. Тобто, можна сказати, що, за великим рахунком, нічого не змінюється. Є суттєві проблеми саме з цими дронами, і, відповідно, сьогодні ми говоримо про те, що місцевому населенню все ж таки потрібно звертати на це увагу, хоч і не так багато вже залишилось в самому місті Куп’янську, там близько двох тисяч, навіть трохи менше. Але є ще у нас прилеглі громади, Кіндрашівська, Дворічанська – це найбільш такий сьогодні загрозливий напрямок у нас в районі населеного пункту Дворічна”, – зазначив Канашевич.

Все тому, що тут ворог постійно намагається перейти Оскіл і розширити плацдарм. Тому Канашевич вкотре закликав людей евакуюватись, уточнивши, що на лівому березі гуманітарна ситуація, а також стан інфраструктури – критичні.

“Якщо говорити про дві складові функціонування критичної інфраструктури, то по правому берегу вона більш-менш функціонує. Є вода, де за графіком, де за підвозом, постійно є світло, є газ. Місцева влада постійно відновлює після обстрілів її функціонування. Тобто, з цим питань по правому берегу великих немає. Є питання після обстрілів, але вони вирішуються. По лівому берегу, безумовно, неможливо на сьогоднішній день, безпекова ситуація не дозволяє відновлювальні роботи проводити”, – пояснив начальник РВА.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”