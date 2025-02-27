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Синєгубов: зону примусової евакуації можуть розширити – де та в чому причина

Україна 11:50   27.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов: зону примусової евакуації можуть розширити – де та в чому причина Скріншот

Про те, що зону примусової евакуації для сімей із дітьми можуть розширити, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

“Можливо, найближчим часом будемо ухвалювати чергове рішення Ради і оборони щодо розширення зони евакуації примусової для сімей із дітьми – це Великобурлуцький напрямок. Тому що знову ж таки ворог там активізував досить серйозно свої удари по цивільних наших будинках”, – пояснив Синєгубов.

Також він нагадав, де зараз триває евакуація, а також поінформував про кількість людей, які вже виїхали у безпечні місця.

“Всього у нас 352 населених пункти під статусом евакуації, північ і схід нашої території, північно-східна територія, наш напрямок Куп’янський та Борівській. Якщо брати по кількості евакуйованих вже на сьогоднішній час, то лише за минулий рік з півночі ми вивезли більше 15 тисяч людей, з них 1300 – це були діти. Із Куп’янського напрямку нами було евакуйовано 7,5 тисяч людей, 487 – це були діти. І Ізюмський, Борівський напрямок – 4,5 тисячі було там евакуйовано людей. І з початку 25-го року ми вивезли 2300 людей, з них майже 300 – це були діти”, – додав начальник ХОВА.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2025 в 11:50;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що зону примусової евакуації для сімей із дітьми можуть розширити, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.".