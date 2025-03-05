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В Харькове бойцовские собаки загрызли шпица – история хозяйки, данные НПУ

Происшествия 12:12   05.03.2025
Виктория Яковенко
В Харькове бойцовские собаки загрызли шпица – история хозяйки, данные НПУ Фото: Оксана Пидгорна

Правоохранители занялись делом касательно гибели собаки в Шевченковском районе Харькова. Подробности трагического инцидента рассказала владелица шпица. По данным женщины, это произошло на глазах у ее детей.

«Вчера 2.03.2025 муж возвращался домой, в это время в нашу квартиру забежали два стаф-терьера соседа. Агрессивные бойцовские собаки без намордников за минуту разорвали мою Юляшу – мини-померанского шпица на глазах у моих детей. Никто из нас даже не успел среагировать, кроме крика. С ужасом думаю о том, что бы произошло, если бы дети бросились защищать собаку. Не хочу об этом думать, гоню от себя эти мысли…», — написала владелица погибшей собаки Оксана Пидгорна в Facebook.

Женщина отметила, что сейчас у детей — стресс. Их госпитализировали в неврологическую больницу.

«О виновнике — он захлопнулся со своими собаками дома и не открывал двери ни нам, ни полиции. Позже он звонил моему папе и спрашивал, что произошло. «Вообще ничего страшного, это жизнь, так бывает» – таково мнение хозяина убийц моей Юляши!», – добавила женщина.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области заявили, что на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Правоохранители провели осмотр помещения, совершили первоочередные следственные действия, опросили свидетелей и изъяли доказательства.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 299 (жестокое обращение с животными) УКУ.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 марта 2025 в 12:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители занялись делом касательно гибели собаки в Шевченковском районе Харькова. ".