В Харькове бойцовские собаки загрызли шпица – история хозяйки, данные НПУ

Правоохранители занялись делом касательно гибели собаки в Шевченковском районе Харькова. Подробности трагического инцидента рассказала владелица шпица. По данным женщины, это произошло на глазах у ее детей.

«Вчера 2.03.2025 муж возвращался домой, в это время в нашу квартиру забежали два стаф-терьера соседа. Агрессивные бойцовские собаки без намордников за минуту разорвали мою Юляшу – мини-померанского шпица на глазах у моих детей. Никто из нас даже не успел среагировать, кроме крика. С ужасом думаю о том, что бы произошло, если бы дети бросились защищать собаку. Не хочу об этом думать, гоню от себя эти мысли…», — написала владелица погибшей собаки Оксана Пидгорна в Facebook.

Женщина отметила, что сейчас у детей — стресс. Их госпитализировали в неврологическую больницу.

«О виновнике — он захлопнулся со своими собаками дома и не открывал двери ни нам, ни полиции. Позже он звонил моему папе и спрашивал, что произошло. «Вообще ничего страшного, это жизнь, так бывает» – таково мнение хозяина убийц моей Юляши!», – добавила женщина.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области заявили, что на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Правоохранители провели осмотр помещения, совершили первоочередные следственные действия, опросили свидетелей и изъяли доказательства.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 299 (жестокое обращение с животными) УКУ.