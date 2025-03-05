У Харкові бійцівські собаки загризли шпіца – історія власниці, дані НПУ
Правоохоронці зайнялися справою щодо загибелі собаки у Шевченківському районі Харкова. Подробиці трагічного інциденту розповіла власниця песика. За даними жінки, це сталося на очах у її дітей.
«Вчора 2.03.2025 чоловік повертався додому, в цей час в нашу квартиру забігли два стаф-тер’єри сусіда. Агресивні бійцівські собаки без намордників за хвилину розірвали мою Юляшу – міні-померанського шпіца на очах у моїх дітей. Ніхто з нас навіть не встиг зреагувати окрім крику. З жахом думаю про те, що б сталося, якби діти кинулись захищати собаку. Не хочу про це думати, гоню від себе ці думки…», – написала власниця загиблої собаки Оксана Підгорна у мережі «Фейсбук».
Жінка зазначила, що наразі у дітей – стрес. Їх шпиталізували до неврологічної лікарні.
«Щодо винуватця – він зачинився із своїми собаками вдома і не відчиняв двері ані нам, ані поліції. Пізніше він телефонував моєму татові і запитував, що сталося. «Взагалі нічого страшного, це життя так буває» – така думка господаря вбивць моєї Юляші!», – додала жінка.
У ГУ Нацполіції в Харківській області заявили, що на місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Правоохоронці провели огляд приміщення, здійснили першочергові слідчі дії, опитали свідків та вилучили речові докази.
Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2025 в 12:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці зайнялися справою щодо загибелі собаки у Шевченківському районі Харкова. ".