Новости Харькова — главное 9 марта: штурмы на фронте, погибший и раненые
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
9:28
Погибший и двое раненых за сутки на Харьковщине из-за обстрелов россиян
Сколько человек пострадали за сутки в Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
23-57 россияне атаковали город Балаклея. Первое попадание БПЛА «Шахед» было в кровлю двухэтажного здания лицея, возник пожар. Второе попадание БпЛА произошло в другую часть лицея, из-за чего повреждены окна, кровля, перекрытие между кровлей и третьим этажом лицея.
Из-за обстрела повреждены остекление окон в 6-ти многоквартирных жилых домах, Балаклейский районный центр ПМСП, повреждены остекление окон в здании Центра занятости, Центра детского и юношеского творчества, в двух кафе и повреждены два легковых автомобиля.
Около 23-24 8 марта россияне атаковали Кочеток на Чугуевщине. Два БпЛА «Шахед» попали в нежилое здание, спасатели погасили пожар.
21-40 года россияне обстреляли город Купянск. В результате повреждены частный дом и автомобиль.
16–34 FPV-дрон попал в машину между селами Турово и Светличное. В результате пострадал 36-летний мужчина, его госпитализировали.
15–00 россияне били из артиллерии по поселку Ковшаровка. Из-за обстрела на улице погиб 41-летний мужчина.
15-00 россияне ударили FPV-дроном по городу Купянск. Пострадал 46-летний мужчина, поврежденный частный дом.
13-25 в селе Циркуны упал БПЛА «Молния» на открытой территории, загорелась трава.
12–30 в селе Стецкивка тоже вспыхнула трава в результате вражеских обстрелов.
11-40 в селе Циркуны БпЛА «Молния» попал в лес, горела лесная подстилка.
11 штурмов россиян отбили защитники на Купянском направлении – Генштаб ВСУ
Россияне наносили авиаудары возле населенных пунктов Довжик, Казачья Лопань Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
На Харьковском направлении украинские защитники отразили шесть атак противника возле Волчанска и в сторону Петро-Ивановки.
На Купянском направлении за прошедшие сутки россияне 11 раз штурмовали позиции ВСУ. Силы обороны отражали атаки россиян возле населенных пунктов Кондрашовка, Лозовая, Новоселовка Степовая, Новая Кругляковка и Загрызово.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, новости Харькова, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 9 марта 2025 в 09:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив». ".