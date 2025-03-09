Новини Харкова – головне 9 березня: штурми на фронті, загиблий і поранені
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
9:28
Загиблий і двоє поранених за добу на Харківщині внаслідок обстрілів росіян
Скільки людей постраждали за добу на Харківщині, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
23-57 росіяни атакували місто Балаклія. Перше влучання БпЛА «Шахед» було в покрівлю двоповерхової будівлі ліцею, виникла пожежа. Друге влучання БпЛА сталося в іншу частину ліцею, через що пошкоджені скління вікон, покрівля, перекриття між покрівлею та третім поверхом ліцею.
Через обстріл пошкоджені вікна у 6-ти багатоквартирних житлових будинках, Балаклійський районний центр ПМСД, пошкоджені вікна у будівлі Центру зайнятості, Центру дитячої та юнацької творчості, у двох кафе та пошкоджені два легкових автомобілі.
Близько 23-24 8 березня росіяни атакували Кочеток на Чугуївщині. Два БпЛА «Шахед» поцілили нежитлову будівлю, рятувальники ліквідували пожежу.
21–40 року росіяни обстріляли місто Куп’янськ. Пошкоджені приватний будинок та автомобіль.
16–34 FPV-дрон поцілив автівку між селами Турове та Світличне. Постраждав 36-річний чоловік, його ушпиталили.
15–00 росіяни гатили з артилерії по селищу Ківшарівка. На вулиці загинув 41-річний чоловік.
15–00 росіяни вдарили FPV-дроном по місту Куп’янськ. Постраждав 46-річний чоловік, пошкоджений приватний будинок.
13-25 у селі Циркуни впав БпЛА «Молнія» на відкритій території, горіла трава.
12–30 у селі Стецківка загорілася трава внаслідок ворожого обстрілу.
11-40 у селі Циркуни БпЛА «Молнія» влучив у ліс, горіла лісова підстилка.
11 штурмів росіян відбили захисники на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
Росіяни наносили авіаудари біля населених пунктів Довжик, Козача Лопань Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку українські захисники відбили шість атак противника біля Вовчанська та у бік Петро-Іванівки.
На Куп’янському напрямку минулої доби росіяни 11 разів штурмували позиції ЗСУ. Сили оборони відбивали атаки росіян біля населених пунктів Кіндрашівка, Лозова, Степова Новоселівка, Нова Кругляківка та Загризове.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, новини Харкова, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2025 в 09:28;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив». ".