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Погибший и двое раненых за сутки на Харьковщине из-за обстрелов россиян

Происшествия 09:26   09.03.2025
Оксана Якушко
Погибший и двое раненых за сутки на Харьковщине из-за обстрелов россиян Фото: Олег Синегубов

Сколько человек пострадали за сутки в Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

23-57 россияне атаковали город Балаклея. Первое попадание БПЛА «Шахед» было в кровлю двухэтажного здания лицея, возник пожар. Второе попадание БпЛА произошло в другую часть лицея, из-за чего повреждены окна, кровля, перекрытие между кровлей и третьим этажом лицея.

Из-за обстрела повреждены остекление окон в 6-ти многоквартирных жилых домах, Балаклейский районный центр ПМСП, повреждены остекление окон в здании Центра занятости, Центра детского и юношеского творчества, в двух кафе и повреждены два легковых автомобиля.

Около 23-24 8 марта россияне атаковали Кочеток на Чугуевщине. Два БпЛА «Шахед» попали в нежилое здание, спасатели погасили пожар.

21-40 года россияне обстреляли город Купянск. В результате повреждены частный дом и автомобиль.

16–34 FPV-дрон попал в машину между селами Турово и Светличное. В результате пострадал 36-летний мужчина, его госпитализировали.

15–00 россияне били из артиллерии по поселку Ковшаровка. Из-за обстрела на улице погиб 41-летний мужчина.

15-00 россияне ударили FPV-дроном по городу Купянск. Пострадал 46-летний мужчина, поврежденный частный дом.

13-25 в селе Циркуны упал БПЛА «Молния» на открытой территории, загорелась трава.

12–30 в селе Стецкивка тоже вспыхнула трава в результате вражеских обстрелов.

11-40 в селе Циркуны БпЛА «Молния» попал в лес, горела лесная подстилка.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 марта 2025 в 09:26;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сколько человек пострадали за сутки в Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".