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Загиблий і двоє поранених за добу на Харківщині внаслідок обстрілів росіян

Події 09:26   09.03.2025
Оксана Якушко
Загиблий і двоє поранених за добу на Харківщині внаслідок обстрілів росіян Фото: Олег Синєгубов

Скільки людей постраждали за добу на Харківщині, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

23-57 росіяни атакували місто Балаклія. Перше влучання БпЛА «Шахед» було в покрівлю двоповерхової будівлі ліцею, виникла пожежа. Друге влучання БпЛА сталося в іншу частину ліцею, через що пошкоджені скління вікон, покрівля, перекриття між покрівлею та третім поверхом ліцею.

Через обстріл пошкоджені вікна у 6-ти багатоквартирних житлових будинках, Балаклійський районний центр ПМСД, пошкоджені вікна у будівлі Центру зайнятості, Центру дитячої та юнацької творчості, у двох кафе та пошкоджені два легкових автомобілі.

Близько 23-24 8 березня росіяни атакували Кочеток на Чугуївщині. Два БпЛА «Шахед» поцілили нежитлову будівлю, рятувальники ліквідували пожежу.

21–40 року росіяни обстріляли місто Куп’янськ. Пошкоджені приватний будинок та автомобіль.

16–34 FPV-дрон поцілив автівку між селами Турове та Світличне. Постраждав 36-річний чоловік, його ушпиталили.

15–00 росіяни гатили з артилерії по селищу Ківшарівка. На вулиці загинув 41-річний чоловік.

15–00 росіяни вдарили FPV-дроном по місту Куп’янськ. Постраждав 46-річний чоловік, пошкоджений приватний будинок.

13-25 у селі Циркуни впав БпЛА «Молнія» на відкритій території, горіла трава.

12–30 у селі Стецківка загорілася трава внаслідок ворожого обстрілу.

11-40 у селі Циркуни БпЛА «Молнія» влучив у ліс, горіла лісова підстилка.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2025 в 09:26;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Скільки людей постраждали за добу на Харківщині, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".