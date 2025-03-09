Пожарные пытаются спасти двух человек в Харькове (фото)

В Новобаварском районе Харькова пожарные пытаются ликвидировать пожар в многоэтажке.

Возгорание возникло вечером в воскресенье – около 20 часов.

На месте происшествия журналист МГ «Объектив» узнал, что в квартире, где бушует пожар, находятся два человека.

Впоследствии одного из пострадавших вынесли на носилках и передали скорой.