Пожарные пытаются спасти двух человек в Харькове (фото)
В Новобаварском районе Харькова пожарные пытаются ликвидировать пожар в многоэтажке.
Возгорание возникло вечером в воскресенье – около 20 часов.
На месте происшествия журналист МГ «Объектив» узнал, что в квартире, где бушует пожар, находятся два человека.
Впоследствии одного из пострадавших вынесли на носилках и передали скорой.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, пожары, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 9 марта 2025 в 20:45;
Корреспондент Оксана Якушко, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Новобаварском районе Харькова пожарные пытаются ликвидировать пожар в многоэтажке.".