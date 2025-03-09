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Пожарные пытаются спасти двух человек в Харькове (фото)

Происшествия 20:45   09.03.2025
Оксана Якушко
Виктория Яковенко
Пожарные пытаются спасти двух человек в Харькове (фото)

В Новобаварском районе Харькова пожарные пытаются ликвидировать пожар в многоэтажке.

Возгорание возникло вечером в воскресенье – около 20 часов.

На месте происшествия журналист МГ «Объектив» узнал, что в квартире, где бушует пожар, находятся два человека.

Впоследствии одного из пострадавших вынесли на носилках и передали скорой.

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Автор: Оксана Якушко, Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 марта 2025 в 20:45;

  • Корреспондент Оксана Якушко, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Новобаварском районе Харькова пожарные пытаются ликвидировать пожар в многоэтажке.".