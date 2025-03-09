Вогнеборці намагаються врятувати двох людей у Харкові (фото)

У Новобаварському районі Харкова вогнеборці намагаються ліквідувати пожежу у багатоповерхівці.

Загоряння виникло ввечері у неділю – близько 20 години.

На місці події журналіст МГ «Об’єктив» дізнався, що у квартирі, де вирує пожежа, перебувало дві людини.

Згодом одного з постраждалих винесли на ношах та передали швидкій.