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Вогнеборці намагаються врятувати двох людей у Харкові (фото)

Події 20:45   09.03.2025
Оксана Якушко
Виктория Яковенко
Вогнеборці намагаються врятувати двох людей у Харкові (фото)

У Новобаварському районі Харкова вогнеборці намагаються ліквідувати пожежу у багатоповерхівці.

Загоряння виникло ввечері у неділю – близько 20 години.

На місці події журналіст МГ «Об’єктив» дізнався, що у квартирі, де вирує пожежа, перебувало дві людини.

Згодом одного з постраждалих винесли на ношах та передали швидкій.

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Автор: Оксана Якушко, Виктория Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2025 в 20:45;

  • Кореспондент Оксана Якушко, Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Новобаварському районі Харкова вогнеборці намагаються ліквідувати пожежу у багатоповерхівці.".