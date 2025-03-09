Вогнеборці намагаються врятувати двох людей у Харкові (фото)
У Новобаварському районі Харкова вогнеборці намагаються ліквідувати пожежу у багатоповерхівці.
Загоряння виникло ввечері у неділю – близько 20 години.
На місці події журналіст МГ «Об’єктив» дізнався, що у квартирі, де вирує пожежа, перебувало дві людини.
Згодом одного з постраждалих винесли на ношах та передали швидкій.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2025 в 20:45;
Кореспондент Оксана Якушко, Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Новобаварському районі Харкова вогнеборці намагаються ліквідувати пожежу у багатоповерхівці.".