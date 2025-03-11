«Сбросил аммуницию и прыгнул» — спасенный на Харьковщине рыбак о полицейском
Нацполиция Харьковской области опубликовала видео, как вытаскивали из ледяной воды рыбака. На помощь пришел полицейский, который прыгнул в прорубь.
«Мужчина почти два часа не мог выбраться из воды. Чтобы не терять времени и спасти его жизнь, полицейский нырнул в реку», — прокомментировали видео в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Подробности происшествия рассказали сами участники.
«Парень такой молоденький, черноволосый, он вообще сбросил амуницию, разделся и прыгнул в воду и стал подталкивать ГСЧСников, чтобы поскорее до меня добраться. Считай, я два часа пробыл в воде. Ребятам просто большая благодарность», — поделился по телефону рыбак.
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Полицейский рассказал: им с напарником поступил вызов, что человеку нужна помощь. На место прибыли и спасатели ГСЧС. Чтобы добраться до мужчины, который провалился под лед на пруду, спасатели использовали надувную лодку. Помощь полицейского понадобилась, чтобы ускорить продвижение лодки в сторону тонущего. Чтоб пробраться к нему, пришлось ломать лед руками. Когда группа приблизилась к пострадавшему, ему смогли кинуть спасательный круг и вытащить.
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- • Дата публикации материала: 11 марта 2025 в 15:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нацполиция Харьковской области опубликовала видео, как вытаскивали из ледяной воды рыбака. На помощь пришел полицейский, который прыгнул в прорубь".