«Сбросил аммуницию и прыгнул» — спасенный на Харьковщине рыбак о полицейском

Нацполиция Харьковской области опубликовала видео, как вытаскивали из ледяной воды рыбака. На помощь пришел полицейский, который прыгнул в прорубь.

«Мужчина почти два часа не мог выбраться из воды. Чтобы не терять времени и спасти его жизнь, полицейский нырнул в реку», — прокомментировали видео в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Подробности происшествия рассказали сами участники.

«Парень такой молоденький, черноволосый, он вообще сбросил амуницию, разделся и прыгнул в воду и стал подталкивать ГСЧСников, чтобы поскорее до меня добраться. Считай, я два часа пробыл в воде. Ребятам просто большая благодарность», — поделился по телефону рыбак.

Полицейский рассказал: им с напарником поступил вызов, что человеку нужна помощь. На место прибыли и спасатели ГСЧС. Чтобы добраться до мужчины, который провалился под лед на пруду, спасатели использовали надувную лодку. Помощь полицейского понадобилась, чтобы ускорить продвижение лодки в сторону тонущего. Чтоб пробраться к нему, пришлось ломать лед руками. Когда группа приблизилась к пострадавшему, ему смогли кинуть спасательный круг и вытащить.